Adif adjudica por 2,6 millones la conexión del polígono de Almussafes con la alta velocidad
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha adjudicado por 2,6 millones de euros las obras del ramal de conexión del by-pass de mercancías de Almussafes con la línea de alta velocidad València-Alicante, según la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Cuatro empresas habían concurrido a la lictación de un contrato que tenía un precio de salida de 4,1 millones y que finalmente se ha adjudicado Vilor Infraestructuras, SL, con una baja de un 35 % en base al tipo de licitación inicial. Este ramal tiene como objetivo mejorar la eficiencia del transporte ferroviario de mercancías y descongestionar la red de Cercanías en el sur de València.
El nuevo ramal ferroviario permitirá la conexión directa entre la línea de alta velocidad Madrid-València y el bypass de mercancías que une la estación de la Font de Sant Lluís con Almussafes, en el tramo que transcurre entre Picassent y Alcàsser. El objetivo es facilitar la circulación de trenes de mercancías en ancho estándar (1.435 mm) por el corredor mediterráneo y separarlos de los de pasajeros, lo que mejorará la operatividad de la línea y permitirá aumentar la frecuencia de los trenes de Cercanías en la zona, como indica Adif en sus informes.
El bypass de mercancías de Almussafes permitirá descongestionar el tramo Silla-València, que dará prioridad a los trenes de Cercanías, y mejorar las comunicaciones del polígono Juan Carlos I. Con la construcción de este nuevo ramal, se facilitará la conexión entre la alta velocidad y la red de mercancías.
El trazado proyectado incluirá una vía electrificada de al menos 750 metros de longitud útil, situada de forma paralela a la LAV València-Alicante. Además, se contempla la construcción de un mango de seguridad en el extremo sur para evitar deslizamientos hacia la vía de alta velocidad.
