Algemesí refuerza la revisión de las maderas con las que se monta la plaza de toros para descartar daños tras la dana

Completada la trilogía de procesiones a la Mare de Déu de la Salut, Algemesí mantiene su espíritu festivo y ya han comenzado las labores de montaje de la plaza que albergará los actos de la Setmana de Bous. Tras el trágico episodio de la dana, el consistorio extrema las precauciones para garantizar la seguridad del recinto que se alza cada año en la plaza Mayor. Al ser de madera, y buena parte de los materiales haber sufrido las consecuencias de la riada, se revisa el proceso de forma exhaustiva para descartar daños.

Según ha detallado la empresa externa encargada del proceso de inspección, MasQueIngenieros, "la revisión de piezas potencialmente dañadas por el agua se ha de realizar con especial minuciosidad". La plaza de toros se levanta cada año, pieza a pieza. Las peñas colaboran en su montaje en una tradición que se ha transmitido durante generaciones.

No obstante, las maderas se almacenan en la propia localidad, que sufrió una de las inundaciones más graves de su historia hace poco más de diez meses. Por ello, la primera semana taurina tras la dana requiere de una inspección técnica mayor que la habitual.

Los ingenieros de la empresa y los técnicos municipales supervisan cada detalle del montaje. Entre sus labores, se comprobará el buen estado de los elementos estructurales, especialmente maderas y cuerdas. Tras ello, se emitirá un certificado de montaje, sin el que no se pueden realizar los espectáculos programados para la semana de fiestas.

Postes de madera, amontonados. / Levante-EMV

"Nos aseguramos de que cada elemento cumpla los estándares establecidos y de que la plaza esté lista para acoger con garantías tanto a los participantes como al público", ha expresado el director técnico de la empresa, Jorge Pi.

El coso taurino de Algemesí conforma, adaptándose a las fachadas de los edificios de la plaza Mayor, un cuadrilátero que lo convierte en un recinto único. Desde hace décadas, conserva el diseño con veintinueve graderíos independientes, que alrededor de trescientas personas levantan cada año, una vez concluyen los festejos dedicados a la Mare de Déu de la Salut.

El concejal de Turismo, Fiestas y Tradiciones, Natxo Silvestre, señala sobre ello que la plaza "no solo es un espacio para los festejos, es un símbolo de identidad para Algemesí". Asimismo, el alcalde, José Javier Sanchis, destaca el esfuerzo colectivo que hace posible la construcción: "El montaje de la plaza es fruto del trabajo conjunto de vecinos, comisiones y técnicos. Representa la fuerza de nuestras tradiciones, pero también nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de quienes disfrutan de ellas".