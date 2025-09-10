Las ayudas del Consell contra la despoblación caen un 50 % en la Ribera

Los municipios de la Ribera en riesgo de despoblación recibirán este año una menor ayuda del Consell. En concreto, el total cae hasta la mitad, al desaparecer Sellent de la relación de pueblos beneficiarios. Los alcaldes lamentan los recortes del gobierno valenciano en unos fondos que representan un alivio para las cuentas de unos ayuntamientos acostumbrados a sacar un gran rendimiento a cada céntimo.

El conocido como fondo de cooperación municipal para la lucha contra el despoblamiento de los municipios de la Comunitat Valenciana repartió, en 2024, 240.000 euros en ayudas a cuatro localidades de la Ribera: Antella, Llaurí, Sumacàrcer y Sellent, a razón de 60.000 euros por ayuntamiento. Sin embargo, la presente edición de la línea de subvenciones otorgará 42.003 euros a Llaurí, 39.338 a Antella y 37.765 a Sumacàrcer. Sellent desaparece de la ecuación, a pesar de ser una de las poblaciones con menos habitantes de la comarca.

«Presentamos la solicitud como el año anterior, pero al ver la resolución hemos visto que no estábamos en ella», lamenta el alcalde de Sellent, Jordi San Martín. El consistorio ha presentado una alegación y ha reclamado una explicación al Consell, al entender que su situación no ha cambiado en el último año. «Somos un pueblo pequeño y no entendemos nuestra exclusión, sobre todo, cuando en la lista figuran otros con censos mayores o que, incluso, tienen un turismo consolidado», añade.

«Contaba con recibir el dinero»

Aunque San Martín reconoce que los presupuestos del municipio no incluían esta ayuda, sí contaban con recibirla. «Para ayuntamientos como el nuestro, sesenta mil euros dan para hacer muchas cosas. La gestión diaria es muy complicada, cuesta mucho realizar contrataciones o prestar servicios, además, en nuestro caso, tenemos mucho término rural que mantener. Si, encima, perdemos recursos, se nos hace cada vez más difícil atraer nuevos vecinos. Uno tiene la sensación de los pueblos más pequeños somos siempre los más perjudicados en todo», comenta al respecto.

Sumacàrcer ha pasado de recibir sesenta mil euros a menos de 38.000, una reducción que el gobierno municipal no esperaba. «Contábamos con ese dinero, perder ayudas nos afecta mucho en todos los sentidos porque los ayuntamientos pequeños somos especialistas en sacar partido a cada euro que recibimos. Además, no saber si podemos contar o no la subvención o qué cantidad nos toca cada año dificulta la planificación y la gestión en el día a día», expone el alcalde, David Pons.

La máxima autoridad local critica, en consecuencia, la decisión del gobierno autonómico: «No se nos escapa que, tras la dana, los recursos públicos tienen otras prioridades. Somos solidarios y lo entendemos, pero tampoco podemos olvidar que este es el coste de rebajar según qué impuestos. De todo lo que había para recortar, ¿era necesario hacerlo aquí? Nosotros tenemos un presupuesto de poco más de 700.000 euros y perder esa ayuda nos hace polvo», expone.

Los tres municipios que perciben las ayudas se encuentran entre los que más población han perdido en los últimos años, aunque la línea de subvención también tiene en cuenta factores como los índices de envejecimiento y de dependencia, la tasa de crecimiento vegetativo o la migratoria. En el caso de Antella, llegó a superar los 2.100 habitantes en los años sesenta, mientras que los últimos censos le daban alrededor de 1.100. Una cifra muy parecida a la que registra Llaurí, que llegó a contar con más de 1.800 vecinos hace seis décadas. En Sumacàrcer, la evolución en dicho periodo no es mucho mejor, ya que su padrón contaba con más de 1.600 personas en los sesenta y, de mantener el ritmo, descenderá de las mil en breve.