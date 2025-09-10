La ciberdelincuencia continúa al alza en la Ribera pesa al descenso de la criminalidad

La delincuencia tiende a la baja en el conjunto de las grandes ciudades de la Ribera. No obstante, en un mundo cada vez más digitalizado, los delitos informáticos siguen una dirección opuesta y marcan un camino ascendente, según refleja el último informe de criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior y que desgrana la actividad delictiva del primer semestre del año.

El documento, que se centra en los municipios de más de veinte mil habitantes, refleja que Alzira, Sueca, Algemesí, Cullera y Carcaixent acumularon durante los seis primeros meses del año 4.405 infracciones penales, lo que se traduce en una reducción del 1% con respecto al mismo periodo del ejercicio 2024, en el que las autoridades se ocuparon de 4.450 delitos. La variación, aunque mínima, se produce a la baja.

Sin embargo, la cibercriminalidad creció un 8,7%. El espacio digital concentra ya un 16% de los delitos que se cometen en la comarca. Estafas, fraudes informáticos, robos de datos personales y otras tantas infracciones cometidas a través de dispositivos electrónicos son, por tanto, cada vez más frecuentes. Solo entre las cinco ciudades más pobladas de la Ribera se detectaron 737 durante los primeros seis meses del año, mientras que en el mismo periodo de 2024 fueron 678.

Un análisis por localidades deja a Cullera, un trimestre más, como líder de la reducción de delincuencia de la comarca. En concreto, el número de delitos registrados entre enero y junio descendió un 10,6% con respecto a 2024. Se trata de una tendencia que se repite a lo largo de los últimos años. Si bien es cierto que durante los primeros meses han crecido tipologías penales como los robos con violencia (de seis a trece casos), los robos con fuerza en propiedades privadas (de cuarenta y seis a cincuenta y nueve) o el tráfico de drogas (de tres a once), se ha producido una importante reducción al pasar de 878 infracciones a 785 en el periodo analizado. Los hurtos, los ciberdelitos, las agresiones sexuales o las sustracciones de vehículos han descendido.

También ha registrado un importante descenso Sueca. Las autoridades policiales atajaron 915 delitos durante el primer semestre de 2024, mientras que en el mismo periodo del presente fueron 835, un 8,7% menos. Se produjeron menos delitos contra la libertad sexual (de trece a tres), hurtos (de 175 a 159) o delitos graves de lesiones (de diecisiete a trece), pero crecieron los ciberdelitos un 28,1% (de 121 a 155), los robos con violencia un 33,3% (de doce a dieciséis) y los robos con fuerza en viviendas o establecimientos un 16,9% (de cincuenta y nueve a sesenta y nueve).

La reducción de las infracciones fue menor en Carcaixent, al pasar de 559 a 532 entre ambos periodos analizados. Es decir, un 4,8% menos. Entre ambos semestres, descendieron los delitos de lesiones un 50% (de catorce a siete), los robos con fuerza en propiedades privadas un 12,5% (de cuarenta a treinta y cinco) y la cibercriminalidad un 11,3% (de 124 a 110 casos). No obstante, crecieron los delitos contra la libertad sexual al pasar de cuatro a siete o las sustracciones de vehículos, de ninguna a cuatro.

Repuntes en Alzira y Algemesí

En contraposición, tanto Alzira como Algemesí saldaron el primer semestre del año con sendos incrementos de la delincuencia. En la capital de la Ribera Alta, el número de infracciones penales creció un 4% entre el primer semestre de 2024 y el mismo periodo del ejercicio actual al pasar de 1.417 a 1.474. Aumentaron los delitos de lesiones (33,3%, de veintiuno a veintiocho), contra la libertad sexual (83,3%, de doce a veintidós) o los de tipo digital (un 25,4%, al pasar de 197 a 247). En cambio, se redujeron los casos de robo con fuerza en domicilios y establecimientos (de 184 a 136, un 26,1% menos).

Por su parte, Algemesí registró el mayor incremento de la delincuencia de entre las grandes ciudades de la comarca. Fue, en concreto, del 14,4%, ya que durante los seis primeros meses del año 2024 se cometieron 681 delitos, por los 779 del primer semestre de 2025. El aumento más significativo se dio entre los casos de sustracciones de vehículos, pues se cometieron treinta y uno cuando en el mismo periodo del año anterior fueron tan solo tres. También crecieron los delitos contra la libertad sexual (de seis a siete) o los de robo con fuerza (de cuarenta y dos a cincuenta) y robo con violencia (de diez a dieciséis).