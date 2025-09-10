Coti se despide de Carlet con un vídeo tras suspender su concierto por la lluvia

El cantautor argentino Coti tuvo que suspender anoche su concierto en Carlet con motivo de las fiestas patronales por la lluvia. El artista ya había iniciado la actuación, que tuvo que ser paralizada por las inclemencias meteorológicas. No obstante, Coti no dudó en dejar un mensaje a los vecinos y vecinas que habían acudido a la plaza del Convent i la Vila para disfrutar de sus canciones.

El cantautor todavía empapado por el agua agradeció a todo el público que se acercó para disfrutar de una noche mágica al ritmo de algunas de sus canciones más conocidos. "Era un momento muy lindo, pero la lluvia nos impidió continuar. El escenario era un lugar inseguro", aseguraba. No obstante, Coti prometió volver a Carlet.