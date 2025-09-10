Vaivén
Coti se despide de Carlet con un vídeo tras suspender su concierto por la lluvia
El artista tuvo que abandonar el escenario, ya que "no era un lugar seguro"
Levante-EMV
El cantautor argentino Coti tuvo que suspender anoche su concierto en Carlet con motivo de las fiestas patronales por la lluvia. El artista ya había iniciado la actuación, que tuvo que ser paralizada por las inclemencias meteorológicas. No obstante, Coti no dudó en dejar un mensaje a los vecinos y vecinas que habían acudido a la plaza del Convent i la Vila para disfrutar de sus canciones.
El cantautor todavía empapado por el agua agradeció a todo el público que se acercó para disfrutar de una noche mágica al ritmo de algunas de sus canciones más conocidos. "Era un momento muy lindo, pero la lluvia nos impidió continuar. El escenario era un lugar inseguro", aseguraba. No obstante, Coti prometió volver a Carlet.
Suscríbete para seguir leyendo
- Segundo arrollamiento mortal en tres días en la estación de Carcaixent
- Captan desde la Ribera una supercélula que recorre la Safor
- El decano de los ingenieros alerta de que la mota que pide Alzira 'ahogará' Algemesí
- Un árbol derribado por el viento impacta sobre un autobús escolar en la Barraca d'Aigües Vives
- El puente que derribó el Magro reabre en Carlet como emblema de la recuperación
- El alcalde de Almussafes no tiene límites: Más de 100 km y 5 horas en bici
- Vaivén: El alcalde de Cullera cocina paella para una televisión alemana
- La Bassa de Sant Llorenç revive mientras el ayuntamiento trata de garantizar un caudal mínimo