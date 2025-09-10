La drag de Castelló competirá en Drag Race España: "Es difícil actuar en pueblos porque, en muchos casos, es la primera vez que ven a una travesti"

La drag queen de Castelló Ferrxn participará en la quinta edición del programa televisivo Drag Race España, que se estrena el próximo 28 de septiembre. Y su objetivo es claro: "Mostrar el talento de València y promover el valenciano en la televisión y, especialmente, en la escena drag televisiva".

Ferrxan se ha consolidado, gracias a su estilo caracterizado por el humor y el activismo, como artista drag en el territorio valenciano, donde ha realizado varias giras de teatros, ha actuado en una gran cantidad de municipios y ha participado en programas televisivos y radiofónicos valencianos. "No se conoce el talento valenciano, por lo que es importante reivindicar no sólo mi trabajo, sino el trabajo de todos los compañeros del sector", explica.

Ferrxn se adentró en el mundo drag en Nápoles, donde realizó una de sus primeras actuaciones. "Fue un shock porque no sabía que existía todo esto. Me puse mi peluca y al tiempo decidí volver a València", recuerda.

Ferrxn junto al resto de compañeros de la quinta edición. / ATresPlayer

El vecino de Castelló reconoce que sus inicios como artista fueron "casuales", ya que ser drag no estaba entre sus proyectos. "Yo esto no lo decidí porque yo soy arqueólogo. Estudié Historia del Arte y luego me especialicé en arqueología", indica. No obstante, llegó la pandemia de la Covid-19 y "trastocó todos los planes". "Me trastocó todo porque yo iba a empezar el doctorado. Fue duro ver como se terminaba todo y yo tenía que buscar otra cosa porque no me podía dedicar a eso, ya que estaba encerrado en casa", recuerda. En ese momento, una de sus amigas también empezó a actuar como drag y le animó a adentrarse en el mundo. "Me animaron a participar en un concurso y terminé trabajando en un local. Fui conociendo a gente y empezó a salirme trabajo. Si no hubiese llegado la Covid-19, probablemente ahora estaría en México trabajando como arqueólogo", afirma.

Ahora Ferrxn da un paso más y busca no sólo ampliar su público sino reivindicar el valenciano en el mundo drag queen. "Los inicios fueron difíciles por ser hacer el espectáculo en valenciano. Han llegado a decirme que hablando en valenciano nunca me iban a contratar, pero hemos conseguido romper con ello. Tiene mérito hacer un 'show' en valenciano porque nos han cerrado muchas puertas", lamenta. Por ello, espera que su participación en el programa sea un impulso. "El colectivo está muy castellanizado. Hay que incluir la lengua en las luchas y que haya una simpatía por el valenciano porque la gente no conoce València ni lo que pasa aquí", reivindica. Añade: "Quiero que aparezca València en el mapa y que vengan a vernos porque no hay locales para nuestras actuaciones".

Orgullo de ser de pueblo

Ferrxn también reivindica el orgullo de pertenecer a un pueblo y actuar en estos espacios tan pequeños. "He actuado en mi pueblo y todo ha sido genial, pero no siempre pasa lo mismo", reconoce. El artista acude a otras localidades pequeñas y reconoce que es "complicado". "Es difícil porque, en muchas ocasiones, es la primera vez que ven una drag y no lo entienden. El público suele ser gente mayor, que, en ocasiones, es muy agradecida y en otras ni te miran por ser travesti", afirma. No obstante, agradece que la situación cambie y se avance en igualdad en este tipo de municipios.