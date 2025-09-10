Educación inicia el derribo del colegio afectado por la dana en Algemesí

El ruido de las excavadoras ha sorprendido durante el día de hoy a los vecinos y vecinas del barrio del Raval de Algemesí. Más de diez meses después del desbordamiento del río Magro, la Conselleria de Educación ha iniciado el derribo del CEIP Carme Miquel que sufrió daños estructurales durante la trágica dana.

Durante las últimas semanas, y tras varias denuncias por parte de la oposición del gobierno, la propia conselleria había decidido tapiar el centro para evitar que cualquier persona pudiera acceder al espacio y ultimar los preparativos para iniciar el derribo del centro.

Los primeros trabajos en el antiguo colegio coinciden con el inicio del curso escolar. Cerca de 200 alumnos iniciarán mañana las clases en las aulas prefabricadas, ya que, como informó este diario, la propia conselleria había decidido retrasar la reapertura del centro para que la comunidad educativa dispusiera de más tiempo para ultimar los detalles e iniciar las clases con total normalidad. El equipo directivo ha decidido organizar el regreso del alumnado en varios días y según el curso para evitar aglomeraciones durante los primeros días y que, a su vez, los menores se puedan adaptar a estas nuevas instalaciones.

Una máquina derriba el CEIP Carme Miquel de Algemesí. / Levante-EMV

Educación, según un comunicado realizado por la propia conselleria, ha estado en contacto permanente con el ayuntamiento y los equipos directivos para conocer el estado de las obras.

El Ayuntamiento de Algemesí ya afirmó desde el primer momento que el colegio debería ser derribado por los daños estructurales, ya que el centro se encuentra a escasos metros del río Magro. El propio ayuntamiento y la conselleria acordaron qeu el nuevo centro se construirá a una cota de cerca de 1,50 metros de altura con perspectiva antiinundación para salvaguardar la seguridad de los menores en el caso de que se produjera un episodio similar. Además, se estudia el lugar en el que se ubicará.

Los 70 módulos que forman el nuevo colegio también están situados a una cota similar. Las aulas prefabricadas se distribuirán en dos plantas, que contendrán todos los servicios educativos necesarios para el alumnado de infantil y primaria, además de espacios para música, plástica, PT, informática, comedor, biblioteca y patios con pista deportiva. Las unidades prefabricadas ocuparán una superficie de 1.385 metros cuadrados.

La comunidad educativa se encuentra ultimando los detalles para recibir mañana a los primeros alumnos, que se irán incorporando progresivamente durante el viernes y el lunes.