Vaivén
Una falla de Carcaixent versiona el tema más eurovisivo en su "demanà"
Falleros de la comisión Creu Julià Ribera interpretan "Espresso Macchiato", de Tommy Cash
Levante-EMV
Alzira
El Magatzem de Ribera de Carcaixent se convirtió este fin de semana en un improvisado escenario eurovisivo. La comisión Creu Julià Ribera celebró su tradicional "demanà", en la que no sólo fueron presentados los máximos representantes para el próximo ejercicio fallero, sino que también hubo tiempo para divertirse.
La falla celebró su particular Creuvisió, donde no pudo faltar la interpretación del tema más eurovisivo. Un grupo de falleros interpretaron a Tommy Cash con su "Espresso Macchiato". No faltó el singular baile del artista, los componentes disfrazados de café o los vigilantes, que pusieron en pie a todos los presentes. Sin duda, Cash tiene competencia.
