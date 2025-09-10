Dos heridos al precipitarse un coche por una ladera de más de 20 metros en la carretera de la presa de Tous

Dos personas han resultado heridas al precipitarse el vehículo en el que viajaban por un terraplén en la sinuosa carretera que baja al nivel del agua de la presa de Tous, por la vertiente del pueblo viejo. El aviso de un ciclista que entrenaba por estas rampas ha permitido movilizar a los servicios de emergencia, que han desplazado a dos helicópteros para proceder al rescate y evacuación de las víctimas. Por un lado, el Consorcio Provincial de Bomberos ha movilizado al helicóptero con base en Alzira, que ha trasladado a uno de los heridos al Hospital de la Ribera, mientras que un helicóptero medicalizado con base en Castelló se ha hecho cargo del otro herido, más grave. Los heridos, de nacionalidad serbia, viajaban en un Volvo.

El helicóptero del Consorcio de Bomberos acude al rescate de una de las víctimas. / Levante-EMV

La voz de alarma se ha recibido en torno a las 10,25 horas de la mañana. El ciclista de Alberic Óscar Moscardó entrenaba con un compañero y, cuando bajaba hacia por el acceso al pueblo viejo de Tous, se ha quedado con la sensación de haber visto algo extraño en medio de la montaña.

Con la duda, ya de regreso hacia arriba, se ha te detenido para despejar la incertidumbre y, al asomarse, ha atisbado el airbag de un vehículo y a una de las víctimas que a gritos pedía agua. "En un primer momento me he quedado con el 'rur run' de que era algo raro y cuando hemos vuelto he decidido parar y he visto al chico que intentaba subir por la montaña y pedía agua. El eco hacía que sus gritos se escucharan como de lejos", ha explicado.

Moscardó detalla que ha visto un coche "reventado" tras la precipitarse por un terraplén "de 20 o 30 metros", pero desconocía si había más gente en su interior. Desconoce cuántas horas podían llevar los heridos en ese lugar aunque, según comenta, los servicios de emergencia se han mostrado sorprendidos de que se hubiera percatado. "Un guardia civil me preguntaba que cómo he visto eso, y comentaba que si no lo llegamos a ver igual los heridos no salen de allí". La Guardia Civil sospecha que el accidente se podría haber producido a primera hora de la mañana, por lo que los heridos llevaban varias horas en el fondo del terraplén.

El alcalde de Tous, Cristóbal García, ha explicado que el accidente se ha producido prácticamente en la primera curva del puerto que desciende al pueblo viejo que, al parecer, el vehículo no ha tomado bien y se ha precipitado por el terraplén. Se trata, según ha comentado, del punto menos sinuoso de toda esta carretera.

La alerta de los ciclistas ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil, bomberos y sanitarios. Los heridos se encontraban en un lugar de difícil acceso por lo que ha se ha recurrido al helicóptero de los bomberos para el rescate y posterior evacuación con otro medicalizado.