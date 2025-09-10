Rescatan a una cría de gato que estaba atrapado en una tubería de Cullera

Bomberos y agentes de la Policía Local de Cullera rescataron ayer a una cría de gato que se había quedado atrapada en una tubería del municipio. Tras un gran trabajo, consiguieron sacarlo del lugar sano y salvo.

Gracias a la colaboración vecinal y el esfuerzo de los agentes, el animal pudo ser salvado y estos días será trasladado al veterinario para analizar su situación. "Está en un transportín gracias a la colaboración vecinal, pero no disponemos de acogida, ya que está por encima de nuestras posibilidades", explican desde la asociación Conexión Felina de Cullera, que busca un lugar de acogida para el animal.