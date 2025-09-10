Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sollana recupera el Portet de l'Albufera tras los daños de la riada

El ayuntamiento finaliza los trabajos de reconstrucción y limpieza de la zona

El Portet de Sollana, tras los trabajos de recuperación.

El Portet de Sollana, tras los trabajos de recuperación. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Alzira

El Ayuntamiento de Sollana ha concluido estos días los trabajos de reconstrucción y limpieza del Portet, el embarcadero más cercano al Parque Natural de l'Albufera, más de diez meses después de las trágicas inundaciones que azotaron la provincia de Valencia.

El consistorio, a través de una subveción de 19.430 euros otorgada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), ha acometido una serie de obras durante estos meses para recuperar este espacio.

Algunas zonas del Portet fueron prácticamente arrasadas por las inundaciones del pasado 29 de octubre y también dañó los muros situados en el paraje. La trágica dana también supuso problemas de salubridad en la zona por la acumulación de residuos y de habitabilidad por la gran presencia de barro.

Estado del Portet de Sollana tras el paso de la dana.

Estado del Portet de Sollana tras el paso de la dana. / Levante-EMV

El Portet está situado a las afueras del municipio de Sollana y está rodeado de acequias y arrozales. Se trata del primer embarcadero situado en l'Albufera.

Este puerto se encuentra junto a la reserva natural del Tancat de Mília y a escasos 400 metros de la orilla sur de la laguna de l'Albufera, dos lugares fundamentales para la observación de aves. Muchas de estas se pueden observar desde el mismo Portet.

