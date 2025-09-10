Sollana recupera el Portet de l'Albufera tras los daños de la riada
El ayuntamiento finaliza los trabajos de reconstrucción y limpieza de la zona
El Ayuntamiento de Sollana ha concluido estos días los trabajos de reconstrucción y limpieza del Portet, el embarcadero más cercano al Parque Natural de l'Albufera, más de diez meses después de las trágicas inundaciones que azotaron la provincia de Valencia.
El consistorio, a través de una subveción de 19.430 euros otorgada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), ha acometido una serie de obras durante estos meses para recuperar este espacio.
Algunas zonas del Portet fueron prácticamente arrasadas por las inundaciones del pasado 29 de octubre y también dañó los muros situados en el paraje. La trágica dana también supuso problemas de salubridad en la zona por la acumulación de residuos y de habitabilidad por la gran presencia de barro.
El Portet está situado a las afueras del municipio de Sollana y está rodeado de acequias y arrozales. Se trata del primer embarcadero situado en l'Albufera.
Este puerto se encuentra junto a la reserva natural del Tancat de Mília y a escasos 400 metros de la orilla sur de la laguna de l'Albufera, dos lugares fundamentales para la observación de aves. Muchas de estas se pueden observar desde el mismo Portet.
Suscríbete para seguir leyendo
- Segundo arrollamiento mortal en tres días en la estación de Carcaixent
- Captan desde la Ribera una supercélula que recorre la Safor
- El decano de los ingenieros alerta de que la mota que pide Alzira 'ahogará' Algemesí
- Un árbol derribado por el viento impacta sobre un autobús escolar en la Barraca d'Aigües Vives
- El puente que derribó el Magro reabre en Carlet como emblema de la recuperación
- El alcalde de Almussafes no tiene límites: Más de 100 km y 5 horas en bici
- Vaivén: El alcalde de Cullera cocina paella para una televisión alemana
- La Bassa de Sant Llorenç revive mientras el ayuntamiento trata de garantizar un caudal mínimo