Estos son los actos previstos en Alzira para la celebración del Mig Any Faller

Alzira inicia la cuenta atrás para la celebración del Mig Any Faller, una cita cada vez más consolidada dentro del calendario de actos. Música, pólvora y humor son algunos de los ingredientes principales que servirá la Junta Local Fallera a los vecinos y visitantes de la ciudad.

Los actos se dividirán en dos jornadas, viernes y sábado, 12 y 13 de septiembre, respectivamente. El primero de los días tendrán lugar actividades de lo más variadas, como los juegos de salón a las 19:30 horas o las actuaciones de los ganadores de los playbacks y del Canta i Balla. Finalmente, se ha trasladado a esta jornada el espectáculo del monologuista Vidalas, prevista para la noche del sábado. Héctor Andreu y Kevin Alava serán los encargados de la música que sonará en el recinto ferial hasta la madrugada.

La jornada sabatina comenzará ya con actividades para los más pequeños, ya que se ha previsto una fiesta infantil (en horario de 11:00 a 13:30 horas, en el mismo recinto ferial). A las 14:00 horas será el turno de la pólvora, con el disparo de una mascletà manual a cargo de pirotécnicos de las distintas comisiones y con la colaboración de Pirotecnia Crespo. Será en la Plaça del Regne.

Por la tarde, la JLF ha convocado a los falleros a una concentración que partirá desde la Plaça del Regne y que avanzará hasta el recinto ferial, donde se ha preparado un tardeo. EJ Buganu y Juliofly amenizarán con una discomóvil el cierre del Mig Any Faller.