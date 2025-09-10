Estos son los siete municipios de la Ribera que se beneficiarán del bono comercio tras la dana

Los vecinos y vecinas de siete municipios de la Ribera podrán beneficiarse de la campaña Bonos Comercio Dana, impulsada por la Diputació de Valencia, para reactivar la actividad en los locales afectados por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre.

Los municipios contemplados en el convenio entre la Diputación y Cámara Valencia son Algemesí, l’Alcúdia, Catadau, Montroi, Llombai, Guaddassuar y Riola.

La Diputación ha aportado cinco millones de euros para la emisión de los bonos, mientras que Cámara Valencia ha habilitado la página web para que los comercios se adhieran y, a su vez, supervisará que cumplan los requisitos. Caixa Popular, por su parte, asume los gastos bancarios de la campaña. Así, los consumidores interesados podrán adquirir a través de la web los bonos de 100 euros, de los cuales pagarán 50, ya que la otra mitad estará cubierta con la ayuda de la Diputació.

Comercios afectados

La campaña se ha presentado en el Mercat d'Aldaia, donde han estado presentes el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y la vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable de Cooperación y Promoción Económica.

La Diputación ha lamentado que "las cifras son desoladoras", ya que 3.000 comercios valencianos siguen cerrados a consecuencia de la dana, de los cuales una tercera parte está en riesgo de no volver a abrir, según previsiones de la Unió Gremial y Confecomerç. Esto afectaría, a su vez, a miles de puestos de trabajo, según la estimación de Cámara Valencia, que colabora junto a Caixa Popular en la iniciativa financiada por la Diputación.

“Un pueblo sin comercio local es un pueblo sin vida. El comercio no es solo economía, también es convivencia; y cuando uno de estos establecimientos baja la persiana perdemos todas y todos”, ha señalado el presidente Mompó, quien ha aprovechado para reclamar al Estado “el adelanto de al menos la mitad de las indemnizaciones”.

El máximo responsable provincial considera que la burocracia “se ha convertido en una segunda catástrofe para los negocios”, y en ese contexto de incertidumbre emerge la Diputación, que ha decidido aportar recursos económicos y humanos a ese tejido comercial de los municipios gravemente afectados por la dana. La delegación de Promoción Económica que dirige la vicepresidenta Natàlia Enguix lanza una campaña de bonos con una dotación económica de cinco millones de euros, que podría duplicar el impacto económico para los comerciantes si los consumidores adquieren los 95.000 bonos emitidos.

La vicepresidenta Enguix destaca que la campaña “no se ha hecho a través de subvenciones, sino de ayudas directas, útiles y sencillas. Se trata de un proyecto coral entre la Diputación, Cámara Valencia, Caixa Popular, las asociaciones de comerciantes, los ayuntamientos y los ciudadanos para reactivar la actividad de esos comercios que, además de resultar afectados, son muchas veces olvidados en la gestión de la catástrofe”.

En palabras de la responsable provincial de Promoción Económica, “cuando un comercio cierra se apaga parte de la vida de nuestros pueblos, y desde la Diputación asumimos la responsabilidad de contribuir a la dinamización de nuestros barrios ayudando a los establecimientos a que recuperen su actividad”. “Esta ayuda no es una concesión, sino una obligación moral que debemos a esos comerciantes que tanto nos dan en el día a día”.