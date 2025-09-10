El último coletazo del temporal deja casi cuarenta litros en una hora y una manga de agua en el litoral de Sueca

La Ribera deja atrás la situación de alerta naranja por riesgo de fuertes lluvias e inundaciones. Los últimos coletazos del temporal, que ha generado pocos daños, dejaron registros pluviométricos importantes, especialmente en la costa de Sueca.

Según los datos recopilados por la red de observatorios de la Agencia Valenciana de Meteorologia, una fuerte tromba descargó en el litoral de la Ribera Baixa. Casi cuarenta litros por metro cuadrado en una hora se registraron en el Mareny Blau y les Palmeres en la madrugada del miércoles. Precisamente, en la costa suecana se pudo presenciar también una espectacular manga de agua, un fenómeno meteorológico similar a un tornado que se produce en el mar. El episodio fue breve y sin consecuencias para la población.

En el resto de la Ribera Baixa, la lluvia tuvo un paso todavía más anecdótico. En la zona de Sant Antoni, en Cullera, se alcanzaron los veintiocho litros por metro cuadrado. En el resto de localidades, los pluviómetros ni siquiera superaron los quince litros.

En el caso de la Ribera Alta, el paraje alzireño de la Murta y la Casella acumuló de madrugada unos 17 l/m2, con registros más tímidos en el casco urbano.

Según las fuentes municipales consultadas por Levante-EMV, las lluvias del último episodio han sido, en términos generales, beneficiosas para el campo y apenas han producido incidencias. Sí que se produjeron desperfectos, no obstante, a principios de semana, debido a las fuertes rachas de viento, que dejaron caídas de ramas de árboles en varios puntos de la comarca. Una de las más aparatosas ocurrió en la Barraca, al caer sobre un autobús escolar. Afortunadamente, no hubo heridos.