El alcalde de Alzira participa en Girona en la Diada y agradece la ayuda en la dana

Alfons Domínguez ha sido el invitado de esta edición

El alcalde de Alzira, al fondo, junto al resto de autoridades.

El alcalde de Alzira, al fondo, junto al resto de autoridades. / Levante-EMV

Levante-EMV

Alzira

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha participado en el acto de la Diada de Catalunya, que se ha celebrado en Girona. El primer edil, que ha agradecido la ayuda prestada durante la dana, ha aprovechado su intervención para remarcar los "vínculos culturales y sociales del País Valencià y Catalunya".

Girona fue una de las primeras ciudades que se puso en contacto con el primer edil de la ciudad para brindarle ayuda tras las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. Ahora Girona le ha invitado a participar en su día grande como ciudad afectada por la dana.

