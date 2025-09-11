Algemesí reabrirá en noviembre su piscina cubierta municipal con perspectiva antiinundación

La piscina cubierta de Algemesí reabrirá sus puertas un año después de las trágicas inundaciones que causaron una gran cantidad de daños en esta zona de baño y en el resto dela localidad.

El ayuntamiento prevé que las tareas de reconstrucción y renovación de la piscina finalicen a lo largo de este mes y tras casi ocho meses de trabajos. El consistorio ha explicado que gran parte de las labores se han centrado en la planta subterránea, que quedó completamente anegada de barro y agua, por lo que ha requerido la sustitución de toda la maquinaria y de las instalaciones hidráulicas, de climatización, eléctricas y de protección contra incendios.

Las obras fueron adjudicadas el pasado 29 de enero de 2025 a una empresa local a través de un contrato de emergencia por un importe de 1,14 millones de euros. Entre los trabajos, también destaca la mejora del sistema de evacuación de aguas de la planta subterránea y la instalación de barreras protectoras de 1,20 metros de altura para prevenir futuras inundaciones.

Las actuaciones han contemplado, por otra parte, la renovación completa del equipamiento, el pavimento de la sala de musculación, el sistema informático y de control de accesos, así como toda la zona de balneario, que contará con un baño de vapor, sauna e hidromasajes completamente nuevos. También se ha renovado parte del mobiliario y otros elementos de equipamiento.

Durante este mes de septiembre se realizarán las pruebas hidráulicas y de climatización para garantizar el correcto funcionamiento de todas las instalaciones antes de su apertura y, durante el mes de octubre, se abrirá un servicio de atención e información al público en las mismas instalaciones para informar a los usuarios sobre los nuevos servicios, equipamientos y tarifas.

Tarifas reducidas

El ayuntamiento asumió a partir del 1 de septiembre la administración directa de la piscina, como se aprobó en el último pleno.

El consistorio, como ya informó este diario, también aprobó de manera unánime una modificación de la ordenanza reguladora de precios públicos para el uso de las instalaciones deportivas. Entre los cambios, destaca la aplicación de un 15 % de descuento para los usuarios de la piscina cubierta afectados por el cierre de la instalación tras la dana. Los abonados se podrán beneficiar de este descuento en la contratación del primer servicio durante la temporada.

Para acreditar la condición de usuario afectado, la persona interesada deberá estar incluido en el listado de devoluciones realizadas durante la temporada 2024-2025 por los daños de la dana.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha subrayado que “la reapertura de la piscina Cubierta es un símbolo de la capacidad de recuperación de la ciudad tras la riada".