El Arzobispado cede la capilla de Santa Ana a Cullera para albergar el Museo de la Mare de Déu del Castell

El Ayuntamiento de Cullera transformará la Capilla de Santa Ana y la antigua casa abadía, situadas en la calle de Mar de la ciudad, en el futuro Museo de la Fiesta de la Mare de Déu del Castell, declarada Bien de Interés Cultural. El Arzobispado de València ha cedido ambos espacios al consistorio con el fin de convertir este espacio en un referente para el patrimonio religioso y cultural de la localidad. La cesión se ha materializado esta mañana en un acto en el que han participado el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, representantes de la parroquia de los Santos Juanes y el arzobispo Enrique Benavent.

Tras la cesión gratuita, el ayuntamiento asumirá la rehabilitación y el mantenimiento del conjunto con la intención de convertirlo en un foco de atracción para vecinos y visitantes. La cesión no solo pone en valor la colaboración institucional entre la Iglesia y el consistorio, sino que también refuerza el compromiso del municipio con la conservación de sus raíces culturales.

El arzobispo de València, Enrique Benavent, ha destacado la importancia de este acuerdo para la comunidad: «Recuperar este espacio para el uso de todo aquello que forma parte de la historia y de la fe de nuestros pueblos es un gesto de hermandad. Que Santa Ana ilumine Cullera en el camino de la fraternidad».

Firma de la cesión entre el arzobispo Enrique Benavent y el alcalde Jordi Mayor. q / Levante-EMV

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha subrayado que el primer paso será la rehabilitación integral de la capilla, una actuación que irá acompañada de un proceso de estudio e investigación sobre el patrimonio histórico vinculado a la festividad. «La creación del Museo de la Fiesta a la Mare de Déu del Castell nos permitirá impulsar el conocimiento de nuestras fiestas, adaptarlas a las nuevas formas de divulgación museística y generar espacios dinámicos para conferencias, ponencias y exposiciones visuales», ha señalado.

La Fiesta de la Mare de Déu del Castell, que cada año moviliza a centenares de vecinos y llena de devoción las calles de Cullera, encontrará así un lugar permanente donde mostrar sus elementos más emblemáticos, entre los que destaca la presencia des trajes tradicionales, imágenes religiosas, documentos históricos y objetos litúrgicos.