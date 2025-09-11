La caída de precios y de producción amenazan con extender el abandono de cultivos al arrozal

El futuro se antoja muy complicado. La siega del arroz, que arranca estos días en la Ribera Baixa, marca el inicio de una campaña con unas expectativas descorazonadoras. La merma de la producción por la incidencia del hongo de la Pyricularia y la caída continuada de precios hacen pensar que un fenómeno más extendido en otras variedades agrícolas arraigue también en la zona de marjal: el abandono de campos.

Las primeras estimaciones que maneja la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) dibujan un escenario con una merma de producción que podría rondar entre el 15 y el 20%, según explicaba a Levante-EMV el responsable de la sectorial del arroz, José Pascual Fortea. La causa principal de esta reducción es la proliferación del hongo de la Pyricularia. En unas condiciones de humedad y temperatura muy específicas, esta variedad fúngica provoca la aparición de manchas necróticas en las hojas que hace enfermar la planta e imposibilita su correcto desarrollo.

La ausencia de un tratamiento efectivo, un hecho que los agricultores achacan a las restricciones de la Unión Europea, y, su rápida proliferación y la predisposición del hongo por unas variedades frente a otras hace peligrar la subsistencia de algunos de los arroces más emblemáticos. Fortea alerta de la progresiva desaparición de las variedades Bomba y Albufera, dado que se han mostrado menos resistentes frente al hongo, «y los agricultores acaban apostando por otras que soportan mejor su incidencia para garantizarse la rentabilidad».

Más común en cítricos

Para completar el aciago escenario, la reducción de la producción no quedará compensada con un mejor precio en los mercados. «Este año, regiones como Extremadura y Andalucía han tenido bastante agua y cuentan con el 100% de las cosechas, por lo que si a ello le sumamos el arroz importado del extranjero, nos encontramos con que los precios irán a la baja y ya llevamos tres años así», expone. Se calcula que la caída rondaría, también, el 15%.

Si se suman todos los factores, el futuro de los arrozales se vuelve una incógnita. «Hasta ahora, era habitual que viéramos a agricultores que abandonan campos de cítricos o de caquis, ahora puede convertirse en normal que se abandonen arrozales, que no es muy común», asegura Fortea, que prosigue a continuación: «Más de un productor ya se para a pensar si merece la pena continuar o no, viendo cómo la rentabilidad es cero o, directamente, se registran pérdidas».

Los productores alertan del impacto que tendría para el ecosistema un abandono masivo de tierras, ya que los arrozales forman parte de un entorno único como es paraje natural de l’Albufera y son, en cierta medida, responsables de la configuración de flora y fauna que allí cohabitan. A ello hay que sumar otros factores. El económico no es menos evidente. Los agricultores son los más afectados, pero también podrían serlo los restauradores. No en balde, las variedades de arroz que se ven más perjudicadas por el hongo son las más habituales en la elaboración de la paella y, por tanto, las más demandadas por el sector turístico.