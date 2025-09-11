Capturas de decenas siluros confirman la multiplicación de esta especie depredadora en el Magro tras la dana

Los pescadores que frecuentan el río Magro en Turís han detectado un aumento significativo de la población de siluros. Algunos han llegado a pescar hasta treinta en cuestión de tres o cuatro horas, cantidades nunca antes vistas para tales periodos de tiempo. Los aficionados atribuyen esta circunstancia al desembalse de agua de la presa de Forata durante la dana y temen que este crecimiento ponga en riesgo el ecosistema fluvial, ya que su presencia puede afectar de forma negativa a otras especies.

Lo sucedido no es habitual. Así lo corrobora Víctor Grau, uno de los pescadores que se ha visto sorprendido por el repentino incremento: «Cuando sales a pescar, lo normal es que saques dos o tres peces, que pase tiempo hasta que pican, vaya. Pero estos días, caían a un ritmo inusual. En menos de dos horas capturé doce o trece, pero hay quien ha pillado treinta en unas tres o cuatro horas».

Los ejemplares encontrados eran, en su mayoría, de tamaño reducido. «En la presa de Forata es más fácil encontrar siluros de gran tamaño, es un tipo de pez que puede llegar a pesar setenta kilos. Por el río rara vez se ve alguno que pase del kilo, aunque los que nos encontramos ni siquiera llegaban a eso. Nunca es agradable sacar peces pequeños», apostilla.

Las capturas de siluros se cuentan por decenas. / Levante-EMV

Según los pescadores, en los últimos años, las variedades de peces más capturadas solían ser barbos o carpas. Sin embargo, ahora los siluros les han comido terreno. «Es una especie que amenaza al resto, se come todo lo que pilla por delante», alerta Grau. Se trata, en efecto, de un pez de tipo depredador, que se alimenta de prácticamente cualquier cosa que pueda llevarse a la boca, incluidos otros peces.

Una captura singular

Para los pescadores, la explicación más lógica a esta proliferación de siluros se encontraría en el desembalse de agua de la presa de Forata durante la dana, pues entienden que hace un año el escenario que se encontraban en el Magro no se parecía en nada al actual. «No sabemos a qué se debe, pero tiene sentido pensar que, cuando se abrió la compuerta, algunos de los siluros del pantano se colarían y se han multiplicado en esta zona del río», teoriza el pescador de Turís.

Colectivos ecologistas alertaron, hace ya un lustro, de la aparición del siluro en el cauce del Magro. En aquella época, precisamente, se produjo una captura de lo más singular: un ejemplar que superaba los sesenta centímetros en la zona del Marquesat, aunque no fue la primera. Su capacidad para colonizar el río e, incluso, alcanzar el Xúquer representaban las preocupaciones principales.

Origen

El siluro es una especie originaria de Europa central que llegó a la península Ibérica en 1974, cuando fue liberado en la cuenca del Ebro para la práctica de la pesca deportiva. Se trata de un pez exótico altamente invasor porque se alimenta de otras especies piscícolas, lo que supone una grave amenaza para la fauna acuática autóctona de los ríos.

Su aparición en la Comunitat Valenciana se documentó hace más de quince años, en el pantano de Forata. Desde entonces, su presencia en el territorio autonómico ha crecido y se ha abierto paso entre los ríos valencianos. Además de en el Magro, también se han avistado ejemplares de siluro en el Xúquer, tanto en Fortaleny como Cullera. Sin embargo, ninguno de los casos llevaba a presagiar un nivel de expansión como el que se intuye por la gran cantidad de capturas registradas en Turís en cortos periodos de tiempo.