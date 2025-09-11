Un Carcaixent muy renovado busca consolidarse en la Lliga Comunitat

La UD Carcaixent quiere que su segunda temporada en Lliga Comunitat sea más tranquila que la pasada campaña. “No pensamos en objetivos mayores como el play-off y menos el ascenso”, explicaba el carcaixentí Xesco Ortiz, que cumple su quinta temporada al frente del equipo. “El año pasado sufrimos demasiado aunque nos salvamos con varias jornadas de antelación”. Hasta la decimosegunda jornada solo se estuvo dos veces fuera de la última plaza, pero con tres victorias seguidas se dio un salto hasta la décima posición en la que oscilaron durante el resto de campaña. Incluso fue el 7º mejor equipo de la segunda vuelta.

Para afrontar la nueva temporada, Xesco tenía claro que “el equipo tenía que dar un gran cambio”. Se han dado doce bajas y se han firmado once jugadores y uno que sube del juvenil. “Quería tener gente joven con ambición por jugar en Tercera”. Además, el estar enclavados en el grupo sur “es un problema para el club, porque tenemos que contratar once autobuses y los jugadores por encima de Silla no querían venir, sin saber la oferta económica que les pudiéramos hacer”, añadió el técnico.

De la plantilla de la pasada temporada quedan los porteros Álex Gascó y Castanyer; los defensas Carlo, Javi Oltra, Mengual y Vicente Andrés, los medios Sergi y Víctor Bou y los atacantes Alexandre y Tudela. Sube del juvenil el delantero Javier y han llegado el lateral derecho Christian (Torrent B), los centrales Miguel Ángel (Sueca) y Emery (Cabeza de Buey de Extremadura), el mediocentro Dani López (l’Alcúdia), Álvaro Valero (Inter San José juvenil), Ryan (l’Alcúdia), el pivote defensivo Nguema (Paterna) el extremo derecho Miquel Lázaro (Alzira juvenil) y los delanteros Ramón (Benifairó), Fede (Buñol) y Adrián Montalvà (Alzira juvenil).

El equipo blanquinegro ha jugado ocho partidos en pretemporada, la cual ha sido prácticamente perfecta con cuatro victorias y cuatro empates. Los carcaixentins empezaron empatando a uno en las visitas a Gandia y Silla. Los otros seis encuentros se jugaron en el Quatre Camins, donde ganaron 3-1 al Enguera y 2-1 al Algemesí. Empataron a cero y uno al Promeses Sueca y Alzira y acabaron ganando 6-2 al At. Vallbonense y 3-2 a un rival de Lliga Comunitat como el Tavernes en el partido de presentación.

El primer partido de liga lo disputarán el domingo también en casa a las 17’30 h. contra el SC Torrevieja.