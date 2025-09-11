Mallorca apuesta por hermanarse con Alzira con motivo del "Any Jaume I"

El Consell Insular de Mallorca ha aprobado este jueves con un amplio consenso, 25 votos a favor y solo cuatro en contra (Vox), la propuesta del grupo Més per Mallorca para conmemorar en 2026 l’Any Jaume I, coincidiendo con el 750 aniversario del fallecimiento del monarca. La resolución incluye como uno de los elementos más simbólicos impulsar un hermanamiento entre Mallorca y Alzira, la ciudad donde el rey abdicó en su hijo al encontrarse enfermo y algunos cronistas sitúan también su defunción el 27 de julio de 1276.

Trayectoria vital

«Este gesto se quiere sumar al hermanamiento ja existente entre Palma y Montpellier, ciudad natal de Jaume I, y simbolilzará la voluntad de tejer vínculos históricos y culturales entre territorios que comparten una memoria común y una relación estrecha en la trayectoria vital del monarca», destacan fuentes de la formación ecosoberanista que ha impulsado la propuesta.

«Es un orgullo que el Consell de Mallorca asuma el liderazgo de esta conmemoración. Hablamos de una figura que no solo forma parte de nuestra historia, sino que ha marcado profundamente la identidad política, cultural y social de la isla. L‘Any Jaume I’ es una oportunidad para reconocer nuestro pasado y proyectarlo hacia el futuro», ha señalado el conseller de Més Joan Llodrà, mientras la portavoz del grupo, Catalina Inés Perelló, ponía el acento en el carácter colectivo y de proyección que debe tener la celebración. "L'Any Jaume I" será una oportunidad para proyectar nuestra historia con una mirada abierta y compartida. No es solo una efeméride, es un espacio para fortalecer la cultura, la investigación y la relación entre pueblos que compartimos un legado común. Es fundamental que esta conmemoración no sea sólo institucional, sino que implique al conjunto de la sociedad mallorquina", ha señalado.

La propuesta plantea una iniciativa de gran alcance cultural e institucional, que tiene como objetivo reivindicar la figura del monarca y el legado que representa para Mallorca y las Islas Baleares en su conjunto. Para garantizar la calidad y la pluralidad del programa conmemorativo se creará una commisión en la que se prevé integrar a historiadores, entidades culturales, municipios, la Universitat y otras instituciones relevantes.