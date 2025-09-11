La Entidad Local Menor conmemora su 25 aniversario con el reto de mejorar y proteger su entorno natural

La mejora y protección del entorno natural de la Vall d’Aigües Vives en un contexto de emergencia climática con múltiples problemas ambientales, la necesidad de renovar y ampliar la estación depuradora o la recuperación de los valores naturales del Barranc de l’Estret con la eliminación de las especies invasoras para sustituirlas por bosque de ribera se perfilan como principales retos a corto plazo de la Entidad Local Menor de la Barraca, según se desprende de la reflexión colectiva realizada el miércoles en la inauguración de la exposición conmemorativa de su 25 aniversario, en la que se destacó que la junta vecinal dispone cada vez de mayor capacidad de gestión.

Público que se dio cita en la inauguración de la exposición. / Levante-EMV

El Ayuntamiento de la Barraca ya celebró en enero un acto institucional coincidiendo con el aniversario de la resolución del Consell que autorizaba la constitución de la Entidad Local Menor allá por el año 2000 y ha aprovechado ahora las fiestas para organizar una exposición en la que, a través de doce paneles, se explica aquel proceso y los hechos más relevantes de los últimos 25 años. La muestra se inauguró el miércoles en el Teatre y dio paso a un debate en el que se valoraron las ventajas e inconvenientes de operar como una Entidad Local Menor y los retos de futuro que se plantean a la misma.

En el acto se recordó que los primeros pasos se centraron en organizar la nueva institución, establecer el ámbito territorial y dotarla de personal y que, tras las elecciones de 2003, los esfuerzos estuvieron dedicados a la recuperación del teatro para convertirlo en el futuro ayuntamiento, la restauración de patrimonio como la antigua estación o la mejora de calles e instalaciones. A esta segunda etapa corresponde también la firma del convenio con el Ayuntamiento de Alzira para acordar la distribución de competencias y la dotación de presupuesto en base a la recaudación de impuestos y tasas.

El alcalde de la Barraca, Gilles Denans, en el centro, en el acto. / Levante-EMV

De los últimos diez años se destacaron proyectos como la recuperación de la Via Verda del antiguo “trenet”, la creación de una zona deportiva o la adquisición de espacios para futuras instalaciones.

El ayuntamiento no duda en señalar que, tras esta trayectoria de 25 años, la todavía joven Entidad Local Menor tiene cada vez más capacidad de gestión y que, en un contexto de emergencia climática, pretende centrarse en la mejora y protección del entorno natural.

Entre los principales problemas ambientales que se identificaron en el acto se encuentran los incendios, sequías, inundaciones, fenómenos climáticos extremos o el abandono de tierras agrícolas, así como la contaminación de los acuíferos por el uso de plaguicidas.

La Entidad Local Menor destaca entre las acciones impulsadas la planificación, prevención y mejora de la capacidad de respuesta frente a emergencias de la mano del Ayuntamiento de Alzira; el programa de custodia del territorio y fomento de la biodiversidad en la zona del Permabosc, la mejora de la gestión de residuos con la construcción de una isla con control de acceso y videovigilancia o la creación de un huerto escolar ecológico, entre otras.