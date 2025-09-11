Vaivén
Los festivales de Cullera protagonizan uno de los documentales realizados por el Ministerio del Interior
"Dispositivo Fest" aborda la seguridad de los eventos musicales que se celebran en España
Los festivales de Cullera se han convertido en un espacio de vacaciones, reencuentros e, incluso, bodas improvisadas. Ahora también forman parte de la tercera temporada de la serie de minidocumentales "Desde el interior", impulsada por el Ministerio del Interior.
En el primer capítulo, los espectadores podrán conocer los distintos dispositivos de seguridad que se desarollan en este tipo de eventos musicales. Para ello, muestran el trabajo de seguridad y control que realizan las distintas patrullas en el Zevra Festival para que los asistentes puedan disfrutar del evento con la mayor tranquilidad posible.
