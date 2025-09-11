Inicio de curso en Algemesí: "El miedo sigue porque estamos al lado del río, pero nos tranquiliza que los barracones estén en altura"

El profesorado del CEIP Carme Miquel de Algemesí ha recibido entre abrazos y aplausos al alumnado de 5 º y 6 º de Primaria, que ha regresado hoy, y dos días más tarde que el resto de menores de la ciudad, a las aulas prefabricadas. Ellos han sido los primeros en conocer las instalaciones en las que cursarán al menos los próximos dos cursos, ya que la Conselleria de Educación ha iniciado el derribo del colegio, que se encuentra a escasos metros, por los daños estructurales ocasionados por el desbordamiento del río Magro.

Los cerca de 200 estudiantes del barrio del Raval se han ido incorporando a lo largo de esta mañana y durante el viernes a los 70 módulos que forman el nuevo colegio. La dirección del centro ha decidido que los menores se reincorporen progresivamente al centro para conocer el nuevo colegio y todas las medidas que se han acometido para salvaguardar su seguridad, ya que se ha construido con perspectiva antiinundación, por lo que se encuentra situado a una cota de 1,40 metros de altura.

Las familias se han concentrado a las puertas del nuevo centro para despedir a los menores y conocer el nuevo recinto en el que estudiarán sus hijos. La emoción no sólo se observaba entre los profesores y alumnos, sino también entre los padres que no han dudado en captar el momento con sus teléfonos. "Cuando nos enviaron ayer las fotos de las nuevas instalaciones me emocioné porque me vino a la mente todo lo vivido estos diez meses", recuerda Carolina Palomina, que ha acompañado a dos de sus hijas en su primer día de colegio. "Hacía falta que los niños volvieran al barrio porque los meses que estuvieron en el CEIP Ribalta fue un jaleo, ya que tenían que ir en autobús", afirma.

Inicio de curso en el CEIP Carme Miquel de Algemesí. / Agustí Perales Iborra

A pesar de que el centro ha sido construido en perspectiva antiinundación, las familias siguen con el miedo en el cuerpo tras todo lo vivido aquella trágica jornada del pasado 29 de octubre. "El miedo siempre está en el cuerpo porque estamos al lado del río y aún hay cosas que solucionar, pero nos tranquiliza que esté en altura", explica Cristina Moreno, otra de las madres que se concentraba a las puertas del nuevo centro. Moreno también agradece regresar al barrio después de tantos meses en otro centro. "Los niños no querían ir al otro colegio porque era todo muy distinto. Necesitábamos esto, aunque sea en barracones", añade.

"Estamos ilusionados"

El equipo directivo ha citado a las familias durante los próximos días para que puedan conocer las instalaciones de primera mano. "Falta alguna cosa porque hemos tenido que trasladar el material del otro centro, pero las aulas están en perfectas condiciones y el equipo está muy ilusionado", explica María Ángeles García, directora del centro.

Ella también es consciente de que los menores necesitaban regresar al colegio. "Les daba igual empezar más tarde, pero querían volver. Las familias están muy contentas porque querían empezar el curso en el barrio", reconoce. Además, agradece que tanto el ayuntamiento como la conselleria hayan decidido instalar las aulas en altura. "Allí nos entraron dos metros", recuerda.