El mejor juego del Alzira FS no es suficiente ante un potente ElPozo Murcia (1-3)

El Family Cash perdió el segundo encuentro de la temporada aunque dejó una mejor imagen que la mostrada el viernes en Ferrol. “Pese a la derrota estoy contento porque el equipo dio la cara, especialmente en la faceta defensiva”, valoró Braulio Correal en el post-partido.

El encuentro empezó con un gol tempranero a los tres minutos, al aprovechar ElPozo un desajuste para marcar a la salida de córner por medio del recientemente proclamado campeón del mundo Rafa Santos. “El 0-2 demuestra el nivel de la categoría”, indicó el técnico alzireño. Tras una pérdida “en la que tengo dudas si había falta” ElPozo dio una master class de cómo se hace un contragolpe: “Ocuparon los carriles, descargaron y finalizaron a alta velocidad” por medio de Álex García. Solo habían pasado dos minutos del 0-1.

La reacción del Family Cash

Sin embargo, el Family se rehizo e intentó reducir diferencias. Los porteros fueron protagonistas con una parada de Edu a Ibarra y de Pereira a Gadeia. Con un robo, Pablo García culminó a la perfección una contra para poner el 1-2 “que nos metió en el partido. Fue nuestro mejor momento”. A tres para el descanso, Edu sacó un chut a Rubi, Quixeré la tuvo un minuto después y en el último minuto del primer acto, Ivi hizo un pase-chut cruzado al que Pablo no llegó por poco en el segundo palo.

En la segunda parte “seguimos la tónica positiva y como es normal sufrimos la calidad de ElPozo: la velocidad con la que dan los pases, disparan, hacen movimientos, juegan, arrancan, juegan de primeras, ponen diagonales al pívot,…”

El meta ribereño Pereira no solo controla el balón con los pies sino que se atrevió a conducir hasta el área contraria y disparar sin fortuna. Una pérdida de Rubi en el 29 cuando sacaba el balón se convirtió en el 1-3 que tampoco fue motivo de desánimo. Ibarra estrelló un balón en el larguero quedándose Quixeré lamentando que no se la hubiese pasado, en una buena contra Darrieer se encontró a Edu y para jugar los últimos tres minutos, el Family arriesgó jugando de cinco.

En el último segundo un defensor murciano sacó en la línea el chut de Cristian Povea mientras sonaba la bocina.

"Competimos bien y solo faltó materializar el empate ante un equipo repleto de internacionales y campeones del Mundo” Braulio Correal — Entrenador del Family Cash Alzira FS

“Repito que estoy contento. Les plantamos cara, competimos bien y solo faltó materializar el empate ante un equipo repleto de internacionales y campeones del Mundo”. Correal valoró el esfuerzo de los jugadores que “acabaron autocambiándose por el desgaste tremendo que hicieron”.

Antes del partido el tenista y socio del club, Adri Climent, ofreció el trofeo ganado en Rumanía a la afición e hizo el saque de honor.

El sábado a las 16 h. los ribereños jugarán en Pamplona contra el Osasuna Magna Xota.