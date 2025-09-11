Este es el municipio de la Ribera donde McDonald's abrirá un nuevo restaurante
Las obras se encuentran en fase muy avanzada, por lo que se prevé que abra sus puertas próximamente
La cadena de comida rápida McDonald's amplía su expansión en la comarca de la Ribera con la construcción de un nuevo restaurante. El pasado mes de diciembre, la marca inauguraba un restaurante en la Ronda del Calvari de Algemesí. De hecho, la apertura del nuevo local se producía pocas semanas después de las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre.
Este nuevo establecimiento, que también está disponible en la plataforma MyOrder para realizar pedidos a domicilio o en cualquier otro lugar más allá del restaurante, cuenta con una superficie de 350 metros cuadrados.
Tras esta nueva apertura, McDonald's amplía su oferta a otros municipios de la comarca, entre los que se encuentra Alzira y Cullera. Concretamente, la cadena de comida rápida ha apostado por un nuevo local en l'Alcúdia. Las obras ya se encuentran en una fase bastante avanzada, por lo que se prevé que abra las puertas próximamente.
El nuevo restaurante se encuentra en la salida 373 de la autovía del Mediterráneo, un punto clave por su conexión con Guadassuar, l'Alcúdia, Carlet y Alzira y, además, enlaza con la CV-50. Esto permitirá que no sólo acudan vecinos de l'Alcúdia, sino también de otras localidades cercanas.
Según el edicto del Ayuntamiento de l'Alcúdia, que se publicó el 16 de abril, se ha concedido una licencia de actividad para ofrecer servicio durante las 24 horas y estará situado en las parcelas T.1 y T1.2 sector 10 "La Retoria".
