Un repunte de la natalidad dispara un 12 % los nacimientos en el hospital

Si el Hospital Universitario de la Ribera cerró 2024 con el dato más bajo de alumbramientos desde su apertura el 1 de enero de 1999, el departamento de salud comarcal ha conseguido revertir esta tendencia y terminar los primeros seis meses de 2025 con una notable subida.

El número de nacimientos en la Ribera ha crecido un 12,2 % durante el primer semestre respecto al mismo período de 2024. De enero a junio, se han contabilizado 643 alumbramientos en el hospital, es decir, 70 bebés más que en los seis primeros meses del año pasado, cuando se registraron 573 nacimientos. Si se compara el mismo período entre los años 2023 y 2024, la tendencia fue decreciente, por lo que este incremento de alumbramientos en el hospital supone un motivo de celebración y un cambio de rumbo.

Los datos representan una media de 3,7 nacimientos al día frente a los 3,18 durante el mismo semestre de 2024.

El repunte de nacimientos durante estos primeros seis meses en el hospital comarcal contrasta notablemente con el leve repunte que se ha producido a nivel nacional en el último semestre. Así, mientras que en España se ha producido un incremento de nacimientos del 0,6 %, a nivel comarcal el aumento es del 12,2 %.

El aumento en la Comunitat Valenciana también se sitúa en cifras similares a la media nacional. El territorio valenciano apunta señales de un leve aumento en el número de nacimientos, que se basan en la notable subida registrada en Alicante y el contexto demográfico de la región.

Cesáreas y partos vaginales

Por su parte, el número de cesáreas también ha disminuido frente al mismo período de 2024. Así, el 22 % de los nacimientos durante estos primeros seis meses ha sido por cesárea, es decir, 145 frente a los 495 partos vaginales.

La media se encuentra por debajo del índice de cesáreas en España, que se sitúa en torno al 25 %, es decir, uno de cada cuatro bebés nace por esta vía. Se trata de una evolución claramente ascendente a nivel nacional, mientras que en el hospital comarcal ha decrecido, ya que el índice en 2024 era del 25,74 %, es decir, similar a la media española. En la actualidad se sitúa cerca de tres puntos por debajo de la tasa.

La Organización Mundial de la Salud considera que se trata de una tasa elevada, ya que califican que la media debería estar entre el 10 % y el 15 %. En este sentido, el índice nacional supera en casi diez puntos la tasa recomendada, mientras que a nivel comarcal se sitúa siete puntos por encima.

La OMS recomienda el parto vaginal frente a la cesárea porque se trata de un proceso natural que no implica ningún tipo de cirugía y, por lo tanto, reduce considerablemente los riesgos para la madre y el bebé.

50.000 partos en 25 años

Aunque el hospital registró el menor número de nacimientos en 2024, este año marcó un hito histórico, ya que el departamento presenció el nacimiento 50.000 desde su creación el 1 de enero de 1999. Durante este cuarto de siglo de vida, el centro se ha convertido en un referente en el cuidado materno-infantil durante todo este tiempo con la incorporación de diversos avances para garantizar la atención de las familias.

La disminución del número de partos se inició en 2008 coincidiendo con la crisis financiera que se había inciado el año anterior. Desde el 1999, la cifra de alumbramientos siempre había ido en aumento. En 2007 se alcanzó el máximo con 2.781, es decir, más del doble de nacimientos que en 2024. Con este cambio de tendencia, tal vez el 'baby boom' regrese al hospital comarcal.