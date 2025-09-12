Albalat tendrá su propio espacio multiusos

Los vecinos y vecinas de Albalat de la Ribera podrán disfrutar de un nuevo casal multiusos en la localidad en los próximos meses. El ayuntamiento ha adquirido una nave en el polígono industrial Jaume I, junto al almacén municipal, para crear una zona de ocio para la ciudadanía.

La compra de este inmueble ha tenido un coste de 195.000 euros, que ha estado subvencionado por el Plan de Inversiones 2024-2027 de la Diputación de València.

El consistorio señala que este casal tendrá como objetivo acoger todo tipo de actividades para la ciudadanía y para las asociaciones que lo deseen.

Albalat reitera la importancia de esta adquisición, ya que permite ampliar la oferta de lugares fuera del núcleo urbano para realizar actividades de todo tipo.