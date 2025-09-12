El alcalde de Alzira apoya el hermanamiento con Mallorca con Jaume I como vínculo

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha mostrado su total disposición a respaldar el hermanamiento con Mallorca con motivo de la conmemoración del 750 aniversario del fallecimiento de Jaume I y con la figura del monarca como vínculo. “Se nos han adelantado”, ha reconocido el munícipe, al valorar el acuerdo adoptado el jueves por el Consell Insular de Mallorca, que junto a la declaración de 2026 como “Any Jaume I” -como ya hizo el Ayuntamiento de Alzira– propone un hermanamiento entre estas dos ciudades vinculadas a la trayectoria vital del Conqueridor.

Domínguez ha recordado que el ayuntamiento ya trabaja en la conmemoración de esta efémerides y que había previsto entablar contactos tanto con Montpellier, ciudad natal, como con Mallorca o el Monasterio de Poblet en busca de una colaboración institucional. “Ha sido una sorpresa porque teníamos intención de ponernos en contacto con todos los pueblos y territorios que han estado de alguna forma vinculados a la figura de Jaume I. En un contexto en el que hacen falta figuras de referencia para defender a los pueblos y a los pequeños frente a los grandes, como Jaume I dejó en su legado antes de abdicar en Alzira, es una cuestión importante el hermanamiento y la concordia entre pueblos”. "Tan actual como necesario en estos días", ha incidido.

Como adelantó ayer en primicia Levante-EMV, el Consell Insular de Mallorca aprobó con un amplio consenso -25 votos a favor y cuatro en contra- una moción del grupo ecosoberanista Més per Mallorca para declarar el año 2026 “Any Jaume I” que incluye también la propuesta de hermanamiento con Alzira, ciudad donde abdicó el monarca al encontrarse enfermo y donde algunos cronistas de la época sitúan también su fallecimiento.

Domínguez, que este viernes ha podido dialogar con el conseller de Més Joan Llodrà, se mostrado favorable a la propuesta de hermanamiento. “No he podido hablar todavía con los socios de gobierno, pero estoy seguro de que sí, se trata de una efemérides que estamos conmemorando, hay una comisión de trabajo y estamos a punto de lanzar el logotipo diseñado”, ha incidido, mientras destacaba que la voluntad es también intentar implicar en la conmemoración tanto a la Diputación de València como a la Generalitat dada la dimensión de la figura de Jaume I.