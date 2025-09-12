El Alzira FS busca su primera victoria de la temporada en Pamplona
El precedente de hace dos años en Primera División se saldó con triunfo del Family Cash
David Chordà
El Family Cash Alzira FS pone fin este sábado a las 16 horas a ocho días en los que ha tenido que afrontar exigentes partidos. El Osasuna Magna recibirá a los alzireños en Anaitasuna, “un pabellón que respira fútbol sala por los cuatro costados”, comentó el técnico Braulio Correal. Los pamploneses han arrancado la liga ganando 5-4 al Peñíscola y perdiendo 5-3 en Barcelona. “Es un equipo que recuerda a ElPozo de hace años. Juegan de cuatro todo el partido, con defensa individual, que suelen incorporar jugadores del Barça y el equipo murciano”, analizó el entrenador alzireño. Del conjunto barcelonista ha llegado Ortas y Linhares y Juninho del Jimbee Cartagena, así como el argentino Cuello o el brasileño Marra del Caxinas e Poça da Barca y Aimar que sube de las categorías inferiores.
Su portero Llamas va convocado la próxima semana -en la que no habrá liga- con la selección española y “tienen a un goleador como el ex del Levante Pachu o Saldise, que volvió al club tras su pasos por Inter y Palma”.
El Family salió ayer hacia la capital navarra en busca de la primera victoria de la temporada tras las derrotas en El Ferrol y en casa contra ElPozo Murcia. “A no ser que haya un desplazamiento de máximo tres horas, hay que hacer noche en la ciudad que visitamos. El ritmo que exige la categoría es muy alto y no podemos llegar al partido con un rival extra como es el cansancio”, explicó Braulio. Los alzireños se han desplazado sin Lechero, que está acabando de recuperarse de una fisura en el metacarpiano de la mano. “El resto están cargados y con molestias por los dos partidos”, concluyó.
Hace dos años, los ribereños ganaron 2-3 con goles de Tiago Selbach y Carlos Gómez y Rubi remontaron.
