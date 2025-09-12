Alzira presume de otro futbolista que ha alcanzado la Primera División

Alzira ya puede presumir de que tres futbolistas nacidos en la tierra de Sant Bernat han jugado en la Primera División española. En los 70 fue Fernando Sierra, hace unos años Raúl Albentosa y el pasado 16 de agosto, a las 23,10 h., en el minuto 79 saltaba al terreno de juego de Mendizorroza Sergio Lozano para reforzar un centro del campo que pudiese lograr la victoria del Levante UD contra el Alavés. Desgraciadamente, el ribereño no tuvo demasiado contacto con el balón y en los últimos instantes los vitorianos lograron la victoria.

“Fue una alegría alcanzar mi sueño -y el de mi abuelo- de jugar en la máxima categoría del fútbol español con el Levante”, comentó el alzireño que esperaba seguir contando para el técnico Julián Calero. Este le advirtió posteriormente que esta temporada sería difícil que tuviera muchos minutos. El técnico madrileño puso al alzireño en 41 de los 43 partidos que lo convocó la pasada temporada aunque solo diez como titular y jugó un total de 1.251 minutos. La experiencia en la Primera División española ha sido efímera y al saber las intenciones del entrenador granota, Lozano reactivó las conversaciones que venía manteniendo desde hacía tres meses con un club polaco, el Jagiellonia Bialystok. Este conjunto es el cuarto clasificado de la Ekstraklasa (la Primera División polaca) y este sábado, a las 20’15 h., se prevé que el centrocampista alzireño salte al campo del Piast Gliwice, penúltimo clasificado, como titular. Su técnico, Adrian Siemieniec, quiere de Sergio sus pases interiores a los delanteros. Además, el alzireño no se sentirá extraño en el vestuario ya que hay otros tres jugadores españoles, Jesús Imaz, Álex Cantero y Álex Pozo, que eran cinco hasta hace unas semanas. Jagiellonia está en el nordeste de Polonia a 200 km. de Varsovia, cerca de la frontera con Bielorrusia. “Ya me informaron que con el cambio climático no hace el frío de antaño y los ataques rusos a Ucrania no son una amenaza para nosotros”, comentó el ribereño. En octubre disputará otra competición, la Conference League, donde empezará a jugar contra el Hamrum Spartans de Malta. “Un encuentro especial será el que nos enfrente al Rayo Vallecano el 11 de diciembre en el Stadion Miejski”.

Como todos los futbolistas de categorías de formación, cada pretemporada Lozano estaba pendiente de seguir contando para seguir en el escalón al que había llegado. Con solo 9 años, partió de la UD Alzira al Levante ya que destacaba por su capacidad goleadora y como alzirista jugaba en una categoría superior a la suya. Para el paso al fútbol 11 el Villarreal lo fichó como infantil, con 15 años ya empezó a jugar en el juvenil de División de Honor y con 17 debutó en 2ª B con el Villarreal B. Un año después, mientras alternaba entre el B y el C jugó 15 minutos en Europa League con el primer equipo ante el Maccabi de Tel-Aviv convocado por Javi Calleja. Asimismo fue internacional con España en las categorías sub-16, 17 y 19.

A sus 20 años fue convocado en once ocasiones con el primer equipo groguet en Primera División, pero solo pudo jugar en Copa del Rey en Comillas. Fue cedido al Cartagena donde vivió media temporada en 2ª División aunque la acabó en el Villarreal B y volvió a ser convocado con el primer equipo contra el Betis sin llegar a jugar. Después de dos años más en el filial del Villarreal en 1ª RFEF y 2ª División le llegó la llamada del equipo del que su abuelo fue utillero y masajista en los 80, el Levante, donde ha jugado dos años en la categoría de plata del fútbol español. “Por él no me lo pensé un segundo para fichar. Era su sueño”. Ahora deberá seguir cumpliendo su sueño futbolístico a 3.000 km de su Alzira natal.