Cullera estrena este fin de semana la copa mediterránea de futbvóley

La playa de San Antonio de Cullera acoge este fin de semana la primera edición de la Mediterranean Footvolley Cup 2025, un torneo pionero que reúne a algunos de los mejores especialistas de esta disciplina que mezcla fútbol y voleibol sobre arena.

El certamen, organizado por Futevolei Valencia y Beach Arena con el apoyo del departamento de Turismo y el Ayuntamiento de Cullera, contará con sesiones de mañana (09:00 a 13:00) y tarde (16:30 a 19:30). La inscripción, abierta a jugadores y jugadoras de distintos niveles, tiene un coste de 20 € por participante.

“Cullera siempre ha apostado por unir deporte y turismo, y esta copa es una oportunidad magnífica para mostrar la calidad de nuestras playas y de nuestra oferta cultural”, destacan desde el consistorio. La organización confía en que el torneo se convierta en una cita anual que atraiga tanto a deportistas profesionales como a curiosos y aficionados.

Un fin de semana para disfrutar de Cullera

Además del espectáculo deportivo, el municipio invita a los visitantes a descubrir su rica gastronomía y a disfrutar de un entorno natural privilegiado. La localidad ribereña, que en los últimos años ha ganado protagonismo como destino de grandes eventos, refuerza así su compromiso con un turismo activo y sostenible. “Queremos que quienes vengan al torneo se lleven mucho más: un recuerdo de nuestras playas, nuestra gente y nuestra cultura”, subrayan desde la Oficina de Turismo.

La Mediterranean Footvolley Cup promete convertirse en uno de los grandes atractivos del final del verano en la provincia de València. Una cita que une deporte, mar y cultura bajo el sol del Mediterráneo.