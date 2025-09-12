La Diputación aprueba otros cinco proyectos del Pla Obert con una inversión de 700.000 euros

La Diputación de Valencia ha aprobado tres nuevos proyectos del Pla Obert en la Ribera Alta en el decreto firmado a principios de septiembre, que se suman a las solicitudes validadas para Benifaió en agosto con el fin de poner en marcha dos actuaciones en el marco del gran programa inversor que coordina la vicepresidenta Natàlia Enguix. En total, se trata de cinco iniciativas presentadas por tres ayuntamientos y la mancomunidad de la Ribera Alta con una inversión global que roza los 700.000 euros.

Entre las actuaciones, Benifaió tiene previsto acometer la reforma de los vestuarios del pabellón polideportivo municipal, una actuación que cuenta con un presupuesto de 290.000 euros. Además, el ayuntamiento llevará a cabo un proyecto de repavimentación del Camino de la Paridera para lo cual se van a invertir un total de 143.000 euros.

En cuanto al resto de actuaciones, Guadassuar destinará más de 41.000 euros en mejoras del polideportivo municipal, concretamente en la sustitución de la barandilla de protección del frontón. El Ayuntamiento de Càrcer, por su parte, pretende renovar la red de evacuación de aguas pluviales del Paseo Ausiàs March.

La Diputación también ha invertido 169.000 euros para dotar de dos vehículos tipo furgón y dos vehículos tipo furgoneta a la Mancomunidad de la Ribera Alta.

La nueva resolución “eleva a 626 los proyectos aprobados y a 92,4 los millones de euros invertidos en toda la provincia desde el inicio de la legislatura”, apunta Enguix, quien anima a los ayuntamientos a presentar sus propuestas “cuanto antes mejor, sin prisas, pero siendo conscientes de que las obras deben estar ejecutadas antes de terminar 2027 para poder ser financiadas”. “El objetivo de este equipo de gobierno es ejecutar en su totalidad el mayor programa inversor en la historia de la Diputación, con 350 millones de euros para municipios y comarcas”, añade la vicepresidenta y responsable de Cooperación.

El presidente, Vicent Mompó, pone en valor el trabajo que está realizando el área de Cooperación: “Tenemos en marcha cientos de proyectos en nuestras comarcas de forma simultánea. Muchos de ellos ya están terminados y otros lo harán en las próximas semanas y meses. Y así será hasta que lleguemos al final de la legislatura y podamos tener completadas las propuestas que nos hagan los ayuntamientos”. “La Diputación está poniendo sus recursos a disposición de los alcaldes y alcaldesas para que los 350 millones se traduzcan en mejoras reales en nuestros pueblos y ciudades. Es lo que debemos hacer si queremos ser la institución más próxima a los pueblos y las personas que los habitan”, concluye Mompó.