La erosión de la dana en el Xúquer saca a la luz restos de una noria del s. XVIII

La erosión provocada por la crecida de los ríos en la trágica jornada del 29 de octubre ha dejado al descubierto en la orilla derecha del Xúquer restos de lo que se presume fue una gran noria para el riego de los cultivos de les Cases de Moncada, una antigua heredad vinculada al Monasterio de Nuestra Señora de la Murta.

La información recopilada por Juan Bautista Galán, jefe del servicio rural de la Policía Local de Alzira que detectó los restos de esta construcción durante una inspección del cauce para valorar los daños de la dana, documenta la existencia de una noria en esta zona desde el siglo XVII, si bien la última corresponde al tramo final del siglo XVIII. Si se confirma esta hipótesis, que algunos expertos consultados consideran factible en base a la documentación aportada, se trataría de un hallazgo de relavancia ya que no se tiene constancia en Alzira de la existencia de ninguna noria en el cauce del río, con el valor añadido de ser una propiedad de los monjes que habitaban en la Murta.

«En Alzira tenemos conocimiento de la existencia de antiguas norias que funcionaban con tracción animal -la más accesible se encuentra frente al nuevo vial que bordea el canal interceptor que atraviesa el Camí l’Arena-, pero ninguna de río, por lo que ésta se podría calificar como única», señala Galán, que apunta en todo caso que esta hipótesis deberá ser confirmada por expertos.

La inspección del cauce que dio lugar al hallazgo tuvo lugar en agosto. Según detalla Galán, a la altura de la confluencia del Magro con el Xúquer observó en la orilla derecha restos de una infraestructura de piedra y argamasa que hasta ahora había permanecido oculta bajo la mota de protección. Las primeras consultas confirmó la ausencia de información.

Una inspección del cauce para valorar daños ha permitido localizar las estructuras que se conservan

Galán, aficionado a la historia, inició una investigación que en un primer momento orientó a tratar de conocer la propiedad de esos terrenos en el pasado. «Conocida era por estudios previos que la ‘heretat de Moncada’, junto a la de Xixerà, fueron tierras adquiridas por los jerónimos de la Murta para su abastecimiento», explica el investigador, mientras detalla que documentación de la época describe la heredad de Moncada como una propiedad de más de 1.650 hanegadas «que vienen a ocupar varias partidas de Alzira, Polinyà, Benicull y Albalat», con aproximdamente 232 de viña, 330 de olivos, 285 de moreras, una casa grande con granja, almácera, prensa, horno, tejar y varias casas para los hortelanos, además de más de 800 hanegadas de tierra no cultivada.

Actas capitulares

Juan Galán también ha podido confirmar que las actas capitulares que se conservan en el Arxiu del Regne de Valencia hacen constar que, el 25 de mayo de 1612, el Padre General del Monasterio de de la Murta, Fr. Alonso de Paredes, decreta la construcción de una noria junto al Xúquer para el riego de las tierras de la heredad de Moncada y que con el paso de los años ésta «quedó atrofiada por falta de mantenimiento».

Posteriormente, el 25 de julio de 1774, ante la necesidad de obtener agua para el riego, el Padre Prior Fr. Franco Izquierdo propone a los padres capitulares congregados construir sobre los restos de la antigua noria una nueva más grande, a cargo del maestro de obras Mariano Listerri, experimentado en obras hidráulicas, a cambio de 1.250 libras que se pagarían en tres plazos a medida que avanzara la obra.

«La noria se acabó el 2 de septiembre de 1774, aunque las obras no dieron el resultado esperado, ya que las paredes antiguas no tenían la resistencia suficiente y se decidió comenzar de nuevo tras derribar los restos de la antigua noria que amenazaban ruina, con un incremento del coste de 500 libras más», detalla.

Los restos detectados corresponden a una infraestuctura de ladrillo y argamasa blanca sobre la que se aprecia «un arco de unos cinco palmos de grosor y otro tramo de pared hasta una altura de tres metros por encima del nivel del agua». Sospecha que, por lógica, debe haber obra oculta bajo el agua. A poca distancia, aflora otro tamo de seis metros de pared de ladrillo antiguo a la misma altura que daría continuidad a la estuctura anterior.