Falsa alarma en Alzira: Alertan de una fuga de gas en un edificio, pero se queda en un susto
Agentes de la Policía Nacional y bomberos han evaluado el edificio para detectar cualquier incidencia
Levante-EMV
Los vecinos y vecinas de un edificio de la Plaça Generalitat de Alzira se han llevado un gran susto esta mañana. Sobre las 10:30 h, los residentes han alertado a la Policía Nacional y a los bomberos tras detectar un olor a gas.
Agentes de la Policía Nacional y bomberos se han desplazado inmediatamente al lugar para evaluar la situación y evacuar a los vecinos del edificio por si pudiera estar relacionado con una fuga de gas. Tras analizar el espacio, los agentes han comprobado que no se había producido ninguna fuga de gas, por lo que todo ha quedado en una "falsa alarma", como han reconocido los vecinos que se concentraban a las puertas del edificio. A los pocos minutos, los residentes han podido regresar al inmueble.
Suscríbete para seguir leyendo
- Captan desde la Ribera una supercélula que recorre la Safor
- Un árbol derribado por el viento impacta sobre un autobús escolar en la Barraca d'Aigües Vives
- El puente que derribó el Magro reabre en Carlet como emblema de la recuperación
- Interceptan en Turís a un vehículo que superaba en 101 km/h la velocidad permitida
- Vaivén: El alcalde de Cullera cocina paella para una televisión alemana
- Dos heridos al precipitarse un coche por una ladera de más de 20 metros en la carretera de la presa de Tous
- El último coletazo del temporal deja casi cuarenta litros en una hora y una manga de agua en el litoral de Sueca
- Este es el municipio de la Ribera donde McDonald's abrirá un nuevo restaurante