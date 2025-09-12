Falsa alarma en Alzira: Alertan de una fuga de gas en un edificio, pero se queda en un susto

Los vecinos y vecinas de un edificio de la Plaça Generalitat de Alzira se han llevado un gran susto esta mañana. Sobre las 10:30 h, los residentes han alertado a la Policía Nacional y a los bomberos tras detectar un olor a gas.

Agentes de la Policía Nacional y bomberos se han desplazado inmediatamente al lugar para evaluar la situación y evacuar a los vecinos del edificio por si pudiera estar relacionado con una fuga de gas. Tras analizar el espacio, los agentes han comprobado que no se había producido ninguna fuga de gas, por lo que todo ha quedado en una "falsa alarma", como han reconocido los vecinos que se concentraban a las puertas del edificio. A los pocos minutos, los residentes han podido regresar al inmueble.