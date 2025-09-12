Homenaje gastronómico a Puchades: Cocinarán su rostro en el concurso de paellas de Sueca

Cuenta atrás para el reconocido Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que en esta edición contará con muchas novedades y sorpresas. El certamen culinario también homenajeará a uno de los futbolistas más queridos de la localidad, Antonio Puchades, con motivo del centenario de su nacimiento.

El rostro del destacado futbolista del Valencia CF aparecerá en una de las paellas que se cocinarán este domingo dentro del concurso. La artista Teresa Roig participará en el evento gastronómico, que este año cuenta con participantes de los cinco continentes, con su plato más artístico. Roig plasmará el rostro de Puchades en su paella.