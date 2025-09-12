Vaivén
"Love is in the air" en Cullera: Siete bodas civiles en 14 días
El ayuntamiento acoge hasta tres enlaces nupciales en una misma jornada
Levante-EMV
Alzira
Cullera se caracteriza por sus playas, sus festivales y su gastronomía. Ahora también se ha convertido en la ciudad del amor. Hasta siete parejas han decidido contraer matrimonio civil en los próximos catorce días.
Septiembre suele ser uno de los meses preferidos para contraer matrimonio por sus condiciones climatológicas. Y esta ciudad de la Ribera Baixa es una prueba de ello. El tablón de edictos del ayuntamiento recoge hasta siete enlaces nupciales desde el 12 de septiembre hasta el 26. Hay jornadas en las que los casamientos se elevan hasta tres, como es el caso del 26 de septiembre. Concretamente, se producirá una boda a las 12:30 h, otra a las 13:00 h y la última será a las 19 h.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Captan desde la Ribera una supercélula que recorre la Safor
- Un árbol derribado por el viento impacta sobre un autobús escolar en la Barraca d'Aigües Vives
- El puente que derribó el Magro reabre en Carlet como emblema de la recuperación
- Interceptan en Turís a un vehículo que superaba en 101 km/h la velocidad permitida
- Vaivén: El alcalde de Cullera cocina paella para una televisión alemana
- Dos heridos al precipitarse un coche por una ladera de más de 20 metros en la carretera de la presa de Tous
- La erosión de la dana en el Xúquer saca a la luz restos de una noria del s. XVIII
- El último coletazo del temporal deja casi cuarenta litros en una hora y una manga de agua en el litoral de Sueca