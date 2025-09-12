Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Love is in the air" en Cullera: Siete bodas civiles en 14 días

El ayuntamiento acoge hasta tres enlaces nupciales en una misma jornada

Fachada del ayuntamiento de Cullera, en imagen de archivo.

Fachada del ayuntamiento de Cullera, en imagen de archivo. / Levante-EMV

Levante-EMV

Alzira

Cullera se caracteriza por sus playas, sus festivales y su gastronomía. Ahora también se ha convertido en la ciudad del amor. Hasta siete parejas han decidido contraer matrimonio civil en los próximos catorce días.

Septiembre suele ser uno de los meses preferidos para contraer matrimonio por sus condiciones climatológicas. Y esta ciudad de la Ribera Baixa es una prueba de ello. El tablón de edictos del ayuntamiento recoge hasta siete enlaces nupciales desde el 12 de septiembre hasta el 26. Hay jornadas en las que los casamientos se elevan hasta tres, como es el caso del 26 de septiembre. Concretamente, se producirá una boda a las 12:30 h, otra a las 13:00 h y la última será a las 19 h.

