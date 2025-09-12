"Love is in the air" en Cullera: Siete bodas civiles en 14 días

Cullera se caracteriza por sus playas, sus festivales y su gastronomía. Ahora también se ha convertido en la ciudad del amor. Hasta siete parejas han decidido contraer matrimonio civil en los próximos catorce días.

Septiembre suele ser uno de los meses preferidos para contraer matrimonio por sus condiciones climatológicas. Y esta ciudad de la Ribera Baixa es una prueba de ello. El tablón de edictos del ayuntamiento recoge hasta siete enlaces nupciales desde el 12 de septiembre hasta el 26. Hay jornadas en las que los casamientos se elevan hasta tres, como es el caso del 26 de septiembre. Concretamente, se producirá una boda a las 12:30 h, otra a las 13:00 h y la última será a las 19 h.