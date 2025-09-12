Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas

Marta Ferrer se convierte en la nueva Dama Major de la Mare de Déu del Lluch de Alzira

La pequeña estará acompañada de las damas Iris Sanchis, Candela Muñoz, Estrella M. Sanmartín y María Benedito

Marta Ferrer junto al resto de damas y representantes del Ayuntamiento de Alzira.

Marta Ferrer junto al resto de damas y representantes del Ayuntamiento de Alzira. / Levante-EMV

Alzira

La pequeña Marta Ferrer ha sido nombrada Dama Major de la Verge del Lluch 2025 de Alzira en un emotivo acto en el que estuvo acompañada de sus seres más queridos. En la exaltación, también se pesentó a Iris Sanchis, Candela Muñoz, Estrella M. Sanmartín y María Benedito, que acompañarán a Marta durante los distintos actos.

Marta Ferrer, en un momento de la presentación.

Marta Ferrer, en un momento de la presentación. / Levante-EMV

La Real Confraria de la Mare de Déu del Lluch celebró este sábado en el Gran Teatre de Alzira la exaltación de la virgen y la presentación de las damas. El acto inicia las fiestas, que se prolongarán durante la próxima semana. Destaca la Baixada de la Mare de Déu a Alzira, que se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre.

