Una modificación del proyecto de la travesía de Sueca salva los árboles centenarios

El pleno del Ayuntamiento de Sueca aprobó este jueves -con los votos a favor de Junts per Sueca, la concejala Carolina Torres y Compromís y las abstenciones de PSPV y los concejales no adscritos- dar su conformidad a una modificación del proyecto de humanización de la carretera N-332 a su paso por el término municipal, una actuación impulsada por el Ministerio de Transportes y que se encuentra actualmente en ejecución. La modificación afecta al tramo comprendido entre el cuartel de la Guardia Civil y el restaurante Llopis, y responde a la demanda vecinal de proteger los emblemáticos plataneros y las históricas acequias de riego.

El cambio, como se explicó en el pleno, elimina el ‘transfer’ inicialmente previsto y mantiene los carriles de la travesía en su posición actual y con los mismos sentidos de circulación. Asimismo, el carril bici discurrirá finalmente por la franja ajardinada que rodea los plataneros hasta el final de la calle Xúquer para evitar su afección directa.

La aprobación llega después de que la Demarcación de Carreteras de la Comunitat Valenciana autorizara la redacción del proyecto modificado, concluido el pasado 22 de agosto. El concejal de Urbanismo, Julio Serra, recalcó el trabajo que se ha realizado desde el consistorio para que el ministerio incluyera las alegaciones. “Estamos luchando desde febrero en el trámite y en este pleno lo aprobamos con urgencia para poder terminar las obras antes del 31 de diciembre. Ha sido complicado porque el proyecto ya estaba en marcha, pero hemos conseguido que el ministerio actúe”, señaló.

La medida busca compatibilizar la pacificación del tráfico con la preservación del patrimonio natural y agrícola que caracteriza a Sueca.

El portavoz socialista, Dimas Vázquez, aprovechó el debate en el pleno para recordar que el proyecto original fue fruto de «un trabajo intenso durante la anterior legislatura, compartido por todas las fuerzas políticas de Sueca», y que permitió lograr una inversión estatal de unos cuatro millones de euros sin coste para las arcas municipales. Vázquez subrayó que el documento estuvo en exposición pública y que el consistorio ofreció apoyo técnico para la presentación de alegaciones. La concejala Pilar Moncho (Compromís) le recriminó que “el PSPV no preguntara a los vecinos qué les parecía este proyecto”. “Desde el primer momento, los vecinos de ese tramo no están contentos porque desaparecían todos los plataneros en el proyecto que el PSPV presentó, pero no lo dijo. Ahora podrán convivir con normalidad con esta carretera y aceptarán la modificación porque tendrán un espacio mejor”.

El alcalde, Julián Sáez, aprovechó para poner en valor el trabajo del actual equipo de gobierno. “Lo primero que vimos cuando entramos al gobierno fue a unas personas entregándonos unas firmas y a vecinos de la zona poniendo sábanas de denuncia porque estaban descontentos con este proyecto tan necesario”, lamenta. Sáez recuerda que el gobierno convocó una reunión con los técnicos de la Demarcación de Carreteras y se reunió con la asociación ecologista, la comunidad de regantes y los vecinos para conocer sus peticiones. “Hemos ido a València a pedir que se cambiara lo que se pudiera cambiar porque sólo se puede modificar un porcentaje de la obra. Si hubiésemos podido modificar más tramos, lo hubiésemos hecho. Hasta que se no se terminen las obras y se pongan las medidas correctoras, no dejaremos de trabajar”, concluye.