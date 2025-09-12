El Museu de la Festa de Algemesí recibe las primeras visitas tras la riada

El Museu Valencià de la Festa de Algemesí ha recibido las primeras visitas 316 días después de las trágicas inundaciones que azotaron el municipio el pasado 29 de octubre. Tras varios meses de intenso trabajo, el espacio expositivo ha reabierto sus puertas diez meses después de la dana con una imagen renovada.

La mayoría de salas ya han podido recuperar su imagen previa a la de la riada, aunque el espacio subterráneo, dedicado a exposiciones temporales, sigue cerrado por los cuantiosos daños. Además, desde el propio museo reconocen que todavía queda algunas tareas por acometer a nivel interno. No obstante, agradecen haber recuperado "poco a poco la normalidad".

Los primeros grupos ya disfrutan desde el miércoles de visitas guiadas, que deben concertarse previamente dentro del horario establecido por el propio museo situado en el convento de Sant Vicent Ferrer.

Durante estos meses, el espacio ha estado cerrado al público para reparar los daños, por lo que la dirección decidió programar visitas virtuales durante algunos días para reivindicar este espacio. Además, y con motivo de la catástrofe, la fachada del Museu de la Festa acogió temporalmente la obra "Autorretrato", del artista Alberto Durero, que fue cedida por el Museo del Prado dentro del proyecto "En un lugar de", en el que la pinacoteca traslada algunas de sus piezas a municipios afectados.

A pesar de que el espacio ha permanecido cerrado al público durante los últimos meses, el museo ha acogido estos días algunas presentaciones y actos antes de retomar las visitas guiadas. Entre estas destaca la presentación del cuento "Un setembre especial. Algemesí en festa!", escrito por Carla Adam e ilustrado por Elisa Talens. Acto seguido se inauguró la exposición "Els balls en fils", de Richard Escandell, que se puede visitar desde esta semana y que muestra obras creadas con la técnica de llaves de latón e hilos que representan escenas y danzas de la Fiesta de la Mare de Déu de la Salut.

El grupo de voluntarios que trabajó en la recuperación del Museu de la Festa tras la dana. / Levante-EMV

El Museu de la Festa de Algemesí también ha sido este año el escenario del acto de entrega de los premios a los mejores expedientes académicos de Bachillerato y Ciclos Formativos en la localidad, después de que las obras de reconstrucción del ayuntamiento hayan obligado a trasladar la ceremonia.

Punto de acopio

El edificio quedó completamente anegado por el barro y el agua tras las inundaciones. Durante los primeros días, una gran cantidad de voluntarios intentaron rescatar junto a parte del equipo del museo el patrimonio dañado por la riada, que ha sido restaurado durante estos meses.

El espacio también se convirtió a lo largo de esas primeras semanas en un punto de recogida de alimentos y materiales de primera necesidad y un lugar de concentración para muchos de los voluntarios. Ahora recupera su estampa habitual, aunque entre las paredes siempre permanecerán los recuerdos de todo lo vivido durante ese tiempo.