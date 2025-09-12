La noria descubierta en el Xúquer vinculada al monasterio de la Murta salvaba siete metros de desnivel

Los restos de una noria que extraía agua del Xúquer para regar los cultivos de una antigua heredad vinculada al monasterio de la Murta, que la crecida de los ríos provocada por la dana ha sacado a la luz, apenas permiten intuir las dimensiones de esta infraestructura hidráulica construida para regar los campos de les Cases de Moncada aunque, en base a la altura que separa el río de los cultivos, se presume importante. Como mínimo, esta «sénia» debió tener unos ocho metros de diámetro. Es la conclusión que obtiene Juan Baustista Galán, jefe del servicio rural de la Policía Local de Alzira que descubrió los restros de la antigua construcción y que ha aportado la documentación que permite intuir que en ese punto se encontraba la Sénia de Moncada.

«La finalidad de la noria era elevar el agua del río hasta la parte superior de la mota, que es donde estaban los campos de cultivo. Si tenemos en cuenta la orografía del terreno, incluso en el caso de que el nivel del río fuera más alto que el actual al no haber presas que lo regularan, la lógica te dice que tenía que tener la envergadura suficiente para salvar unos siete metros y elevar el agua al menos ocho o nueve metros», comenta Galán, que en cualquier caso señala que corresponde a un estudio técnico más preciso aportar información más clara sobre como era aquella noria. Galán, con todo, ha recurrido a la Inteligencia Artificial para tratar de mostrar lo que pudo ser esta infraestructura de finales del siglo XVIII, en base a la información que aparece en las actas capitulares del monasterio.

En esta documentación se detalla la construcción de una primera noria en mayo de 1612, mientras que los restos aparecidos deben corresponder a una tercera que se construyó en torno a 1775.

Galán detectó estos restos el pasado mes de agosto, durante una inspección del cauce del río para valorar los daños provocados por la dana. La antigua noria se localizaba cerca de la confluencia del Magro con el Xúquer. La brutal crecida que, especialmente el Magro, experimentó el 29 de octubre y la erosión provocada han descubierto estos elementos que se encontraban ocultos en la margen derecha.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, se ha mostrado sorprendido por este hallazgo y ha dejado la puerta abierta a, una vez los técnicos municipales puedan valorar las aportaciones realizadas por Galán, ampliar este estudio e incluso buscar ayudas para poder realizar excavaciones para recabar más información sobre lo que representaría la única noria conocida en el curso del Xúquer a su paso por Alzira.