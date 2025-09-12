El palista de Algemesí Izan Aliaga pone la guinda a la temporada con un cuarto puesto en el mundial

Izan Aliaga se consolida en la élite mundial del fondo. El palista de Algemesí rozó el podio al ser cuarto en K-2 sénior (junto al gallego Joaquín Iglesias) en el Campeonato del Mundo de Maratón, disputado en Gyor (Hungría) sobre una distancia de 29,2 kilómetros, con siete porteos (los palistas tenían que bajar del barco y correr con este a cuestas unos 150 metros y volver a subir a la embarcación). Aliaga es el segundo palista valenciano que disputa un mundial de maratón en categoría absoluta, después de la antellense Amparo González, que en 2010, en K-2 sénior junto a la vallisoletana Sheila Sáez, finalizó en décima posición.

Aliaga e Iglesias fueron de menos a más. No salieron demasiado bien, y en el primer kilómetro iban bastante atrás, fuera de los 15 primeros. Pero no perdieron la calma. Poco a poco fueron remontando posiciones, y antes del tercer kilómetro ya estaban en el grupo de cabeza, formado por nueve embarcaciones. En el primer porteo, el dúo valenciano-gallego corrió muy rápido, pero al intentar subir al kayak todo se torció. Cuando estaban a punto de embarcar, el K-2 sudafricano no controló bien la velocidad de entrada al agua, golpeó a Aliaga y volcó a un K-2 húngaro. Se produjo un pequeño caos que hizo perder bastante tiempo a los españoles. El resultado fue que se escaparon tres embarcaciones: el otro K-2 húngaro, los portugueses Pimenta-Ramalho y los daneses Pedersen-Kudsen, los tres grandes favoritos. Iglesias y Aliaga reanudaron la marcha y llevaron la voz cantante del segundo grupo, a un ritmo muy alto, gracias al cual consiguieron descolgar a varios rivales. En el penúltimo porteo atacaron y ya se quedaron solos junto con el segundo barco húngaro. Y a falta de 800 metros lanzaron un último ataque que les permitió entrar a meta solos, en cuarta posición, con un tiempo de 1:54:58, a menos de un minuto de los ganadores, los portugueses Ramalho y Pimenta.

El día anterior, Izan Aliaga compitió en K-1 sub-23, en una regata en la que no se encontró cómodo en ningún momento. “Calentando ya no tenía buenas sensaciones, y en la carrera el problema fue a más, intentaba tirar fuerte pero no me subían las pulsaciones”. El algemesinense no salió bien, pero como suele hacer, no se rindió y tiró fuerte para coger al primer grupo. Pero en el primer porteo, cuando ya había remontado a la décima posición, al volver a subir al kayak volcó. Perdió muchas posiciones. Volvió a remontar y llegó a meta en 13ª posición, “un puesto muy por debajo de mis expectativas, pero afortunadamente, me resarcí con creces el día siguiente en el K-2”, reconoce el ribereño.

Izan Aliaga también compitió en la prueba K 1 Sub-23. / Levante-EMV

Aliaga, de 21 años, ha completado un 2025 de ensueño. Empezó con un bronce en el Campeonato de España de invierno en K-1 sub-23, ganó el Campeonato de España de maratón y se clasificó en el selectivo de K-2 sénior para el Mundial, fue bronce en el Europeo de maratón en K-1 sub-23, y ha puesto la guinda con este cuarto puesto en el mundial. Casi una heroicidad para un palista que comenzó a entrenar en serio hace tan solo cinco años.