Siete cámaras vigilarán los accesos y zonas más transitadas de Gavarda

Gavarda pone en marcha de un nuevo sistema de cámaras de videovigilancia con el objetivo de reforzar la seguridad en el municipio. Se instalarán siete dispositivos en puntos estratégicos para ofrecer una cobertura eficaz tanto en accesos como en las áreas de mayor tránsito.

Según ha detallado el ayuntamiento, el sistema estará conectado a una central de vigilancia que únicamente podrá ser consultada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de que exista una denuncia, "garantizando de este modo la privacidad de la ciudadanía y ajustándose a los requisitos legales en materia de protección de datos".

Instalación de las cámaras de seguridad en Gavarda / Levante-EMV

El alcalde de Gavarda, Vicente Mompó, ha señalado que esta medida responde a una demanda social: "Estamos trabajando para que Gavarda sea un municipio cada vez más cómodo, moderno y seguro. La instalación de estas cámaras es un paso más en esa dirección y una muestra de que seguimos avanzando en proyectos que repercuten directamente en la vida diaria de nuestras vecinas y vecinos".

Mompó ha subrayado también el esfuerzo económico que supone para el consistorio abordar esta inversión, que alcanza los 46.645,50 euros financiados con fondos propios: "Nuestro objetivo es mirar siempre hacia adelante, planificando actuaciones que hagan de Gavarda un lugar mejor para vivir. Esta inversión es un ejemplo de cómo, con esfuerzo y buena gestión, podemos responder a las necesidades reales de nuestro pueblo".