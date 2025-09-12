Susana Torres recibe el Premio Científico-Técnico de Algemesí

Susana Torres ha recibido el Premio Científico-Técnico, dotado con 5.000 euros, que organiza el Ayuntamiento de Algemesí por su trabajo “Nuevas fronteras para la medicina traslacional: Desentrañando las interacciones entre células tumorales y el microambiente inmunológico en cáncer de pulmón no microcítico”. En esta 20 ª edición se han presentado 15 trabajos, entre los cuales se ha reconocido la labor de los jóvenes investigadores en ámbitos como la biomedicina, la inteligencia artificial o las ciencias ambientales.

El Premio de la Ribera, valorado en 1.500 euros y reservado a investigadores nacidos en la Ribera, ha sido para Mara Salut Escartí Guillem, por el trabajo “Predicción y mitigación de cargas aerocústicas durante el lanzamiento de cohetes”.

En cuanto a la categoría de investigación emergente, dirigida a jóvenes autores entre 22 y 26 años, el jurado ha decidido no conceder el premio, por lo que ha quedado desierto.

Además, el tribunal ha concedido cuatro accésits, con una dotación de 500 euros cada uno, a los trabajos presentados por Pablo Arnau González, Alberto García Baldoví, Nuria Martín García y Rebeca Serna García.

Prestigioso jurado

Durante las dos décadas en las que se ha celebrado este premio, la convocatoria ha ido consolidando su prestigio gracias al trabajo conjunto con algunas de las entidades más relevantes del sector. Otro valor fundamental es la constitución de un prestigioso jurado formado por profesores e investigadores profesionales en las materias que competen los trabajos presentados. En esta edición, la labor ha recaído en José Vicente Castell Ripoll, catedrático emérito de la Facultad de Medicina UV y La Fe; Luís Such Berenguer, catedrático emérito de Fisiología (UV), Francesc Josep Ferri Rabasa, catedrático de Universidad, Débora Domingo Calabuig y Salut Botella Grau, profesoras de arquitectura y biotecnología en la UPV, y Jaume Segura García, profesor de Informática (UV).

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha asegurado que el certamen «es ya una referencia consolidada dentro del panorama científico valenciano y un orgullo para nuestra ciudad. Se pone de manifiesto no solo el talento y la creatividad de los jóvenes investigadores, sino también el compromiso de Algemesí con el fomento del conocimiento y la innovación».