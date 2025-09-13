Vaivén
Carlet instala una ludoteca nocturna para que los padres también disfruten de las fiestas
El espacio de actividades está abierto desde la medianoche hasta las 4 h de la madrugada
Levante-EMV
Alzira
¿Quién dijo que los padres no pueden disfrutar de las fiestas patronales? El Ayuntamiento de Carlet ha puesto solución a este problema al que se enfrentan muchas familias que deben regresar a casa cuando el menor ya se ha dormido o está aburrido.
El consistorio ha habilitado una ludoteca infantil para que los pequeños tengan un espacio en el que divertirse con actividades y juegos en un entorno seguro, mientras sus padres disfrutan de la programación festiva con total tranquilidad.
La ludoteca infantil está abierta desde las 00:30 h hasta las 4:00 h de la madrugada en la plaza del Convent y en la Vila.
