Carlet instala una ludoteca nocturna para que los padres también disfruten de las fiestas

¿Quién dijo que los padres no pueden disfrutar de las fiestas patronales? El Ayuntamiento de Carlet ha puesto solución a este problema al que se enfrentan muchas familias que deben regresar a casa cuando el menor ya se ha dormido o está aburrido.

El consistorio ha habilitado una ludoteca infantil para que los pequeños tengan un espacio en el que divertirse con actividades y juegos en un entorno seguro, mientras sus padres disfrutan de la programación festiva con total tranquilidad.

La ludoteca infantil está abierta desde las 00:30 h hasta las 4:00 h de la madrugada en la plaza del Convent y en la Vila.