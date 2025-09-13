Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Carlet instala una ludoteca nocturna para que los padres también disfruten de las fiestas

El espacio de actividades está abierto desde la medianoche hasta las 4 h de la madrugada

Ludoteca en Carlet durante las fiestas patronales.

Ludoteca en Carlet durante las fiestas patronales. / Levante-EMV

Levante-EMV

Alzira

¿Quién dijo que los padres no pueden disfrutar de las fiestas patronales? El Ayuntamiento de Carlet ha puesto solución a este problema al que se enfrentan muchas familias que deben regresar a casa cuando el menor ya se ha dormido o está aburrido.

El consistorio ha habilitado una ludoteca infantil para que los pequeños tengan un espacio en el que divertirse con actividades y juegos en un entorno seguro, mientras sus padres disfrutan de la programación festiva con total tranquilidad.

La ludoteca infantil está abierta desde las 00:30 h hasta las 4:00 h de la madrugada en la plaza del Convent y en la Vila.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents