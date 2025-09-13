El Castellonense viaja a Torrellano y el Alzira recibe al Crevillent

La UD Castellonense abrirá la jornada de Tercera este sábado a las 18 h. en el Municipal de Torrellano, contra el equipo de la pedanía ilicitana que ganó la pasada semana el primer partido de liga al Ontinyent por 0-1. Los alicantinos “tienen un gran entrenador -José Manuel Mas- muy reconocido, con una gran trayectoria, que hizo al Jove Español subcampeón de liga o quinto al Crevillent”, comentó el técnico blanquinegro, Iñaki Rodríguez. Sin embargo, han tenido que remozar la plantilla después de que el año pasado quedaran 15º y se salvasen del descenso en la última jornada. Solo quedan cinco jugadores de aquella plantilla. En el Castellonense continúan con la baja del meta Joan Company.

El partido que cerrará la jornada será el Alzira-Crevillent el domingo a las 18’30 h. Un partido que ambos equipos odian cuando ejercen como locales. En este caso le toca al equipo ribereño que ha ganado siete partidos como local pero ha empatado otros siete y perdido cinco. Precisamente el último fue el 20 de octubre de 2019, 0-1 para los blanquiazules. Como el Torrellano, el Crevillent también ha remodelado masivamente el equipo ya que igualmente estuvieron flirteando con el descenso casi toda la liga. “Hemos fichado muchos jugadores jóvenes con ganas de progresar en Tercera”, indicó el también nuevo entrenador, Miguel Ángel Aroca. El técnico recordaba cómo con el Orihuela perdió en el Suñer Picó el ascenso a 2ª B en 1999 como jugador. “Queremos ser un equipo competitivo, intenso y vertical, que aproveche la velocidad de los jóvenes”, explicó sobre su equipo. Será baja por un proceso gripal Edu Latorre y es duda otro central, Campillo.

La UD Alzira ha de empezar a mostrar otra imagen, bien diferente a la de Soneja “donde lo importante era conseguir la victoria para romper el estado de ánimo”, indicó el técnico Sergio Paredes. Del equipo rival describió que “juega con dos líneas de cuatro que cambia a defensa de tres y pone balones largos para buscar la segunda jugada”. Por parte del equipo alzirista, “hemos de aparecer más con balón y aprovechar la amplitud de nuestro campo. El técnico de Manises no cuenta ya con Álvaro Guillén, que causó baja el lunes y ha fichado por el Recambios Colón. Tampoco dispondrá de Sento, “que está en la última fase de recuperación del tendón del cuádriceps. Ya ha entrenado a medias y si los servicios médicos dan el ok, entrará con el resto del equipo la semana que viene”. El delantero Adi tiene molestias en la rodilla pero podrá tener minutos.