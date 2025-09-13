La falta de niños en las danzas a la patrona de Alzira empuja a las madres a tomar el relevo

El Grup de Danses de Alzira ha lanzado un SOS ante la falta de niños y niñas que quieran participar en la procesión de la Mare de Déu del Lluch, que se celebra el próximo 28 de septiembre para homenajear a la patrona.

Concretamente, la agrupación busca captar a niños de entre 6 y 12 años para integrarse en el baile de los Negrets, mientras que también hacen un llamamiento a las niñas de entre 8 y 14 años para formar parte de la danza de Pals i Planxes. Ambos grupos participan cada año en el encuentro de la Mare de Déu y la Processoneta del Matí, que abren el día grande de estas fiestas y sacan a la calle a miles de alzireños y alzireñas.

«Todos los años cuesta encontrar gente. La falta de niños no se debe a que no haya menores en la ciudad, sino que se ha perdido el interés o no se da a conocer la fiesta como debería, por lo que no se animan a participar», lamenta la presidenta del Grup de Danses, Imma Climent. Reconoce que los menores que participan en esta baile tienen «una edad complicada», por lo que «suelen tener otros intereses». Ante esta situación, la responsable del colectivo solicita a las familias que se involucren en este acto para «mantener arraigadas las tradiciones del municipio y que pasen de generación en generación».

El baile de los Negrets en la Processoneta del Matí, en imagen de archivo. / Levante-EMV

La presidenta reconece que todos los años deben realizar un gran trabajo para encontrar a una decena de niños que quieran participar en cada una de las danzas, especialmente entre los niños, donde la ausencia es mayor. «Siempre faltan niños. Algunos años el grupo de los Negrets no ha salido porque no había bastantes menores, por lo que no han podido actuar», recalca. No obstante, la situación se ha agravado este año, ya que se suma la escasez de niñas que quieran participar en el grupo de Pals i Planxes. Ante esta situación, y para «mantener viva la tradición», algunas madres se han movilizado para participar en esta jornada y sustituir a los menores. «Sería la última opción porque nos gustaría que fueran las niñas. Algunas madres se han ofrecido porque no queremos que se acabe esta tradición», insiste Climent.

Implicar a los colegios

El Grup de Danses ha solicitado a la Coordinadora d’Associacions de Famílies d’Alumnes d’Alzira (AFA) que anime al alumnado a participar en esta procesión. Además, la asociación de danzas se ha propuesto para el próximo año dar a conocer esta festividad entre los distintos colegios de la ciudad. «Queremos implicar a los colegios para que los niños conozcan los bailes y se animen a participar. Todavía no sabemos qué haremos, pero sería una opción realizar los ensayos -actualmente se ensaya en la calle Escoles Pies- en los propios centros», afirma.

El encuentro entre la Mare de Déu y la Processoneta del Matí se realizará el domingo 28 de septiembre, a partir de las 11 h. El acto, que se iniciará desde la plaza de Santa María, Santa Llúcia y Sant Roc hasta la casa consistorial, estará encabezado por los gigantes Jaume I y Na Violant y la Tarasca.

La imagen será llevada a hombros por las mujeres y, durante el recorrido, se realizará la Ofrenda de la Seda. Además, también participarán los niños y jóvenes de las danzas de la Carxofa, los Negrets, los Arquets, los Teixidors, el Bolero y los Nanos. Por último, desde el balcón de la casa consistorial, la imagen será mostrada a la ciudad para que pueda ser observada por todos los alzireños.

La jornada concluirá con la tradicional mascletà en la Plaça del Regne, la tradicional comida en hermandad y la eucaristía, que dará paso a la Processó General para acompañar a la imagen en su regreso al Reial Santuari.

La exaltación de la pequeña Marta Ferrer, que fue nombrada Dama Major de la Verge del Lluch 2025, abrió el sábado la programación. En el acto también se presentó a las damas Iris Sanchis, Candela Muñoz, Estrella M. Sanmartín y María Benedito.