Pescadores del Marquesat constatan la expansión del siluro: «Se ha roto el equilibrio natural»

Aunque no lo tiene del todo fácil, el siluro gana presencia en el río Magro tras la dana. Si los pescadores de Turís alertaban de la proliferación de este depredador invasor en la localidad, otros aficionados aseguran haber multiplicado las capturas también en otros tramos del afluente del Xúquer, como el Marquesat o Carlet.

Vicent Estarlich, pescador de Catadau, corrobora este incremento de población: «Hace unos días, en Carlet pude sacar siete en unos quince minutos. Se capturan casi sin querer, solo con un poco de maíz, que ya es raro, vienen porque estarán hambrientos», indica a Levante-EMV.

Estarlich sitúa la aparición de los primeros siluros en la zona que frecuenta, entre los términos de Alfarb y Catadau, unos cuatro años atrás. «Los vimos por primera vez un poco antes del Assut de Carlet. Aunque se veían pocos, nada que ver con lo que pasa ahora, era impensable sacar tantos del río como ahora. He llegado a sacar alguno de metro y medio, pero los que se ven estos días son todos pequeños. También es verdad que el Magro no suele llevar mucha agua, así que no tienen espacio para crecer», razona el pescador ribereño.

Desovación

Al igual que los aficionados de Turís, Estarlich también teoriza sobre el origen del repunte de capturas de siluros: «Tiene sentido pensar que algunos se escaparon de Forata cuando la dana. Además, es su época de desovación, así que no sería extraño pensar que han criado mucho por la zona». Asimismo, confía en que, de forma progresiva, la situación se normalice. «A mí siempre me ha gustado pescar siluros, hago muchos kilómetros cada año para ello, pero supongo que se acabará estabilizando y dejaremos de ver tantos», comenta, para añadir a continuación: «Es cierto que, ahora, da la sensación de que el equilibrio se ha roto por completo. Es muy difícil sacar carpas, casi todo son siluros. Pero, en muchos ríos de España, se pueden pescar las dos especies, así que quiero pensar que también puede pasar aquí. Eso sí, necesitamos que se hagan más controles, que se refuerce la vigilancia de los ríos para ayudar a que ese equilibrio sea posible porque hay quien no devuelve las capturas que se deben devolver, otros los llenan de basura... Es una lástima».

Un siluro de gran tamaño capturado en el azud de Carlet hace medio año. / Levante-EMV

No obstante, no todos los pescadores narran la misma experiencia. Filiberto Martínez, secretario del club de pesca de Carlet sostiene niega haber vivido algún episodio similar. «Sí que coges alguno o se ven, pero no he notado nada fuera de lo común». Con todo, se muestra preocupado por las experiencias que cuentan sus compañeros de afición. «Es un tipo de pescado que se reproduce muy rápidamente. Todavía recuerdo que hace mucho tiempo se decía que la carpa era una especie invasora, aunque lleva aquí cientos de años, pero el siluro sí que es un invasor peligroso y perjudicial», añade.

Fácil supervivencia

Los ejemplares avistados y capturados son, en la mayoría de los casos, de tamaño reducido. Rara vez superan el medio kilo. Una ínfima parte de su potencial crecimiento, ya que en entornos adecuados pueden alcanzar los setenta u ochenta. Incluso más. En el Magro se encuentran con un cauce poco profundo y con un caudal reducido la mayor parte del año. A ello se añade el hecho de que, debido a los efectos destructores de la dana, la presencia humana ha ganado protagonismo al ejecutarse numerosas intervenciones para reparar los daños sufridos en infraestructuras hidráulicas. Por tanto, no dispone de un hábitat con las mejores condiciones para su expansión. Sin embargo, encuentra más facilidades que otras especies para sobrevivir, ya que no tiene depredadores.

Aunque los primeros ejemplares de siluro documentados en la Comunitat Valenciana se remontan al año 2009, su presencia en el ecosistema fluvial de la Ribera es más reciente. Sin embargo, en los últimos cinco años, se ha visto este depredador invasor con mayor frecuencia en comarca. Principalmente en el Magro, aunque también en algunos tramos del curso bajo del Xúquer.