El cocinero Tomás Angulo de Ecuador gana la 64ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana

La 64ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca ya tiene ganador. Tomás Angulo-Salas, cocinero del restaurante Sabor Amar Paellas de Quito-Pichincha, en Ecuador, se ha impuesto en el certamen de este año, que ha batido récords de participación al reunir, por primera vez, representantes de los cinco continentes.

El emblemático paseo de la Estación ha vuelto a convertirse en el epicentro mundial del plato más universal de la cocina valenciana, acogiendo a decenas de maestros arroceros que han desplegado su talento y respeto por la receta tradicional para conquistar el paladar del jurado.

El jurado delibera

El ganador se conocía después de que el comité evaluador del certamen —considerado el más prestigioso en su especialidad— deliberara para decidir los ganadores en las diferentes categorías: mejor paella del mundo, mejor paella de la Comunitat Valenciana, mejor paella del Estado español y mejor paella elaborada por un cocinero local.

Paellas participantes en la 64ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca. / Joan Gimeno

Un año más, la expectación es máxima entre vecinos, visitantes y participantes, que han llenado Sueca para celebrar una cita que, más allá de la competición, rinde homenaje a la cultura, la gastronomía y las raíces valencianas. El fallo del jurado, que se ha dado a conocer hace unos minutos, ha coronado a los nuevos embajadores de la auténtica paella valenciana.