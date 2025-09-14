L'Alcúdia se queda sin autobús directo al hospital: "No podemos incumplir la ley, la conselleria tiene que dar la cara"

El autobús directo entre l’Alcúdia y el Hospital Universitario de la Ribera deja de presar servicio este lunes 15 de septiembre después de años facilitando el desplazamiento a los pacientes y el ayuntamiento, que implantó este servicio, no ha dudado en responsabilizar a la Conselleria de Infraestructuras y Transportes por incumplir el compromiso de regularizar esta línea. “No podemos incumplir la ley, ahora tiene que ser la conselleria la que dé la cara”, ha señalado el alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom.

El servicio de transporte al hospital era financiado íntegramente por el ayuntamiento “asumiendo competencias que no le corresponden mientras la Consellerai de Infraestructuras y Transportes resolvía la situación de la línea entre Catadau y el hospital”, expone el ayuntamiento en un comunicado emitido para informar de la finalización del servicio, en el que recuerda que “a principios del año 2024, en una reunión mantenida en la conselleria, se informó al ayuntamiento que a finales de ese año o principios de 2025 adjudicaría este servicio.

“Después de dar un margen razonable de nueve meses, el ayuntamiento ha decidido dejar en manos de la administración responsable el transporte entre l’Alcúdia y Alzira, ya que no cabe ninguna posibilidad legal de continuar financiándolo con fondos municipales”, indican fuentes del gobierno municipal.

El alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, ha señalado que “tenemos toda la voluntad de dar servicio a nuestros ciudadanos, pero no podemos incumplir la ley. Es un servicio que le compete a la Generalitat Valenciana, que parece estar más ocupada en esconder la lamentable gestión de la dana. Le hemos dado nueve meses de margen, hasta septiembre, pero no ha cumplido los plazos anunciados y ahora debe ser la conselleria la que dé la cara”.

Salom ha subrayado que se trata “de un servicio básico que permite acercar a las personas sin vehículo propio al hospital. Un servicio que ayudaba a las familias y a las empresas, ya que ahorraba muchos permisos laborales de hijos e hijas que acercaban a sus mayores al hospital. Pero eso parece que no importa a una Generalitat insensible ante las necesidades más elementales de sus ciudadanos”.

El ayuntamiento recuerda que ofrecía un servicio de refuerzo a la reducida oferta de la línea entre Catadau y el hospital, añadiendo varias salidas diarias complementarias en los dos sentidos. Un servicio que, recuerda el alcalde, “sufrió el boicot de la propia conselleria con denuncias y, también, del hospital, que durante un tiempo no permitió que los pasajeros bajaran en la parada habilitada en el centro”.